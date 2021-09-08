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Номер извещения
32110584489
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка программного обеспечения для АО «Газпром газораспределение Тверь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 12:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,
Почтовый адрес
170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4
Контактный телефон
+7 4822 52-65-81
Факс
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Адрес электронной почты
naumova@togas.tvcom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Наумова Татьяна Олеговна
Место рассмотрения предложений
Тверь
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Программное обеспечение
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 09:59 GMT +308.09.2021 09:5908.09.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584489Дата и время окончания срока приема заявок Программное обеспечениеТверь
Дата и время вскрытия заявок
08.09.2021 10:0008.09.2021 10:0008.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110584489Дата и время вскрытия заявок Программное обеспечениеТверь
Подведение итогов не позднее
10.09.2021 17:0010.09.2021 17:0010.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584489Подведение итогов не позднее Программное обеспечениеТверь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Программное обеспечение
Начальная цена
146 653,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
Адрес местонахождения
170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,
170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4
62.01
62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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