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    Главная / Торги / Поставка ламп (люминесцентных, светодиодных, ультрафиолетовых, газоразрядных, ртутных, натриевых, накаливания).

    Поставка ламп (люминесцентных, светодиодных, ультрафиолетовых, газоразрядных, ртутных, натриевых, накаливания).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.09.2021 10:0020.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110588866Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ламп (люминесцентных, светодиодных, ультрафиолетовых, газоразрядных, ртутных, натриевых, накаливания).119027, г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110588866

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ламп (люминесцентных, светодиодных, ультрафиолетовых, газоразрядных, ртутных, натриевых, накаливания).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    26.08.2021 13:48

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Перечень_внес._изм..doc

    Запрос_котировок_в_эл._форме_с_изм..docx

    Обоснование_НМЦД.pdf

    Протокол__2021_329__Признания_ЗК_в_эл._форме_СМП_несостоявшимся___32110588866__0.doc

    Протокол_329.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1184

    Факс

    Адрес электронной почты

    31763@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павличук Михаил Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    119027, г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ламп (люминесцентных, светодиодных, ультрафиолетовых, газоразрядных, ртутных, натриевых, накаливания).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 10:0024.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110588866Подведение итогов не позднее Поставка ламп (люминесцентных, светодиодных, ультрафиолетовых, газоразрядных, ртутных, натриевых, накаливания).119027, г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ламп (люминесцентных, светодиодных, ультрафиолетовых, газоразрядных, ртутных, натриевых, накаливания).

    Начальная цена

    540 470,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    27.40.15.114

    Лампы люминесцентные

    Классификатор ОКВЭД2

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1038921/name/614ad9b48a4325.60226729

    22.09.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1052187/name/615ef5c10bad86.14745648

    07.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампы люминесцентные"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Лампы светодиодные"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Лампы бактерицидные"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 4"

    "Лампы неоновые"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 5"

    "Лампы ртутные"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 6"

    "Лампы натриевые"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 7"

    "Лампы накаливания"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    02.03.2021 12:08(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
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