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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП144229
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений № ОЗП21-08-121: «Услуги по адаптации КИП «Сфера» для нужд Банка ГПБ (АО)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 11:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трифонов Алексей Валентинович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Услуги по адаптации КИП «Сфера» для нужд Банка ГПБ (АО)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 12:00 GMT +306.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144229Дата и время окончания срока приема заявок «Услуги по адаптации КИП «Сфера» для нужд Банка ГПБ (АО)»Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 12:0006.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144229Дата и время вскрытия заявок «Услуги по адаптации КИП «Сфера» для нужд Банка ГПБ (АО)»Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2021 17:0024.09.2021 17:0024.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144229Подведение итогов не позднее «Услуги по адаптации КИП «Сфера» для нужд Банка ГПБ (АО)»Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Услуги по адаптации КИП «Сфера» для нужд Банка ГПБ (АО)»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
нет
Разрешение приема иных условий оплаты
нет
Разрешение приема иных условий для количества
нет
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
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Документация лота
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