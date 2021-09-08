Проведение экспертизы промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2022 году для филиала ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной добыче угля

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП144233 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Проведение экспертизы промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2022 году для филиала ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной добыче угля Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс» Юридический адрес 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6 Почтовый адрес 652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6 Контактный телефон +7 38475 7-20-59 Факс +7 38475 7-22-41 Адрес электронной почты bredikhinama@uk.mechel.com Ф.И.О. контактного лица Бредихина Марина Анатольевна Место рассмотрения предложений Междуреченск Закупки и тендеры Кемеровская область Ключевые слова:

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