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    Главная / Торги / Проведение экспертизы промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2022 году для филиала ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной добыче угля

    Проведение экспертизы промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2022 году для филиала ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной добыче угля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144233Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2022 году для филиала ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной добыче угляМеждуреченскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144233

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение экспертизы промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2022 году для филиала ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной добыче угля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 12:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ЗП_ГП144233.doc

    Проект_договора.docx

    Приложение__1_к_Тех.заданию..xlsx

    Техническое_задание.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Юридический адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Почтовый адрес

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Контактный телефон

    +7 38475 7-20-59

    Факс

    +7 38475 7-22-41

    Адрес электронной почты

    bredikhinama@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бредихина Марина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Междуреченск

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение экспертизы промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2022 году для филиала ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной добыче угля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 12:00 GMT +308.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144233Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2022 году для филиала ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной добыче угляМеждуреченск

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2021 09:0031.10.2021 09:0031.10.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144233Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2022 году для филиала ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной добыче угляМеждуреченск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.10.202131.10.2021 09:0031.10.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144233Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2022 году для филиала ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной добыче угляМеждуреченск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение экспертизы промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2022 году для филиала ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной добыче угля

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652877 Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, дом 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    90 календарных дней с момента подписания акта выполненной работы и получения счета-фактуры Заказчиком
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Южный Кузбасс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»

    Адрес местонахождения

    652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6

    Классификатор ОКПД2

    09.90

    Услуги в горнодобывающем производстве прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очистной механизированный комплекс 2КМ-800У №2601 в составе: секций механизированной крепи 2КМ – 800У (137 шт.); крепь сопряжения КСПЮ – 04 (зав. №31, №32); комбайн очистной 4LS – 20 (зав. № LWS 777); конвейер скребковый «Анжера – 30» (зав.№97); перегружатель ПСП – 308 (зав.№119); секция перегрузки типа «Матильда»; дробилка ДУ – 910 (зав.№116); станция насосная AZE – 6 (зав.№106) (ВЗАИМОУВЯЗКА)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Очистной механизированный комплекс 2КМ-800У №2601 в составе: секций механизированной крепи 2КМ – 800У (137 шт.); крепь сопряжения КСПЮ – 04 (зав. №31, №32); комбайн очистной 4LS – 20 (зав. № LWS 777); конвейер скребковый «Анжера – 30» (зав.№97); перегружатель ПСП – 308 (зав.№119); секция перегрузки типа «Матильда»; дробилка ДУ – 910 (зав.№116); станция насосная AZE – 6 (зав.№106) (С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Механизированный комплекс ZF8600/18/36 в составе: секции механизированной крепи ZF8600/18/36(128шт); секции механизированной крепи ZFG 108000/21/38(7шт.); крепь сопряжения ZT8600/23/43; очистной комбайн 4LS-20; забойный скребковый конвейер AFC; завальный скребковый конвейер AFC; перегружатель SBL; секция перегрузки типа "Матильда"; дробилка IT; дробилка ДУ-910; насосная станция ЕНР-3К. (ВЗАИМОУВЯЗКА)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Механизированный комплекс ZF8600/18/36 в составе: секции механизированной крепи ZF8600/18/36(128шт); секции механизированной крепи ZFG 108000/21/38(7шт.); крепь сопряжения ZT8600/23/43; очистной комбайн 4LS-20; забойный скребковый конвейер AFC; завальный скребковый конвейер AFC; перегружатель SBL; секция перегрузки типа "Матильда"; дробилка IT; дробилка ДУ-910; насосная станция ЕНР-3К. (С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Комплект очистного механизированного оборудования в составе: секций крепи механизированной ZY9000/21/43 (130 шт.), конвейера скребкового АНЖЕРА-34, комбайна очистного FS-400/0.1, перегружателя ПСП-308, дробилки ДУ-910, насосной станции ЕНР-3К в условиях лавы3-1-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Электровоз АМ8Д"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Дизелевоз Ferrit DLP-140"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Дизелевоз DZ-2200 4+4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Дизелевоз DZ-1500 4+4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Дизелевоз ZL-200-130-900D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Самоходная вагонетка ВС-17"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Проходческий комбайн 1ГПКС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Машина буропогрузочная 2ПНБ-2Б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Машина буропогрузочная 1ПНБ-2Б"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Проходческий комбайн КП - 21"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Мостовой перегружатель КПД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Проходческий комбайн КСП-33"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "компрессор 2ВМ10-50/9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Зиф ШВ-5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Блок-контейнер компрессорной БКК-45/8-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Установка компрессорная винтовая шахтная передвижная УКВШ-5/7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Компрессор ШТОРМ-2800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Насос ЦНС 300-360"

    Кол-во: 16

    "Позиция 24"

    "Насос ЦНС 300-240"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Углесос У 450-120"

    Кол-во: 9

    "Позиция 26"

    "Углесос 12У6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Углесос 14УВ6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Установка нагнетательно - импульсная УНИ-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Насос ЦНСШ 300х570"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Трубопровод Ф325 мм. L=7000 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Насос УЦНС 350-380"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Насос ЦНС 850-360"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Насос УЦНС 480-340"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Углесос У 150-70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "ВОД-40 (агрегат №1, агрегат№2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Вентилятор ВМЭ - 8"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Вентилятор ВМЭ2-10"

    Кол-во: 27

    "Позиция 38"

    "Вентилятор осевой встречного вращения JBD-№6,5/2*45кВт с шумогасительным устройством"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Вентилятор ВМЭ-6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Лебедка ЛВМ - 25"

    Кол-во: 9

    "Позиция 41"

    "Лебедка ЛПК - 10Б"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Лебедка ЛП - 130"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Лебедка ЛВ-45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Лебедка JYB-60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Лебедка 1ЛШМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Лебедка ЛМТ-300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Лебедка JSDB-16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Лебедка ЛМТ150-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "станок монтажный МС-145У"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Лебёдка ЛШВ-14 (380/660В)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "2Ц-4х1,8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Ц 2,5х2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Ц 1,6х1,2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Стреловой гусеничный кран КС-8161"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Машина подъёмная МПП 17,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "МДК №3,№11,№14"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Опрокид ОК-1-3,3-900"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Воздухосборник В-2,5 №259617"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Копер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Шкивы копровые ШКФ-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Прибор поиска "Талнах""

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Телефонная станция ШТСИ4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Телефонная станция Корал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Автоматизированная система контроля и аварийного оповещения персонала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Система аэрогазового контроля "Микон-III""

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Весы конвейерные КУРС-1Z"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Буровой станок БЖ45-100Э"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Буровой станок БГА-2М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Буровой станок ZDY-2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Буровой станок СБГ-1М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Буровой станок АБГ-300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Мобильная азотная станция МВ-0,9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Бульдозер Komatsu D65E-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Буровая установка ПБУ 1200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Дегазационная станция ПВНС 3х150 (водокольцевая)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Дегазационная станция PGM-Lennetal 2х150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Насосные агрегаты ВВН2-150 (ПВНС 3х150) совместно с эл. двигателями"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Насосный агрегат ВВН2-50 (МДУ-50К)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Трансформаторная подстанция TN-1750 , TN-1250 , TN-1500 , TN-1250"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Пускатели взрывозащищенные типа ПВИ-315"

    Кол-во: 60

    "Позиция 81"

    "Пускатели взрывозащищенные типа ПВИ-250"

    Кол-во: 90

    "Позиция 82"

    "Аппарат пусковой АПШ-2М"

    Кол-во: 12

    "Позиция 83"

    "Выключатель ВВ-400"

    Кол-во: 19

    "Позиция 84"

    "конвейер 1Л-100К"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "конвейер В-1400"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "конвейер 2Л-120В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "конвейер 2П-120"

    Кол-во: 6

    "Позиция 88"

    "Конвейер 1 Л100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "конвейер 1Л-120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "конвейер 3ЛТ-1200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "конвейер КЛКТ-1000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "конвейер КЛК-1000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Конвейер Анжера -30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "2СР-70М"

    Кол-во: 22

    "Позиция 95"

    "2СР-70М.05"

    Кол-во: 35

    "Позиция 96"

    "Перегружатель ПКР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Конвейер 2СРВ70-0,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Конвейер 2СР70-0,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 99"

    "КСО-35.05."

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Конвейер 3Л-1200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Конвейер 1ЛТ-800№41"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Конвейер 2ЛТ-100У"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Конвейер 2ЛТ-1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Конвейер 2ПТ-120"

    Кол-во: 1

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    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    3 537 246
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Попозиционная № ГП213887
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    Машина проборазделочная МПЛ-150 и запасные части к ним согласно ТЗ.
    589683
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 14:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    БЗФ
    Запрос предложений № ГП201485
    Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»
    Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»
    584805
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный
    Запрос предложений № ГП148297
    Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в зданиях Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенных в г. Южно-Сахалинск
    Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в зданиях Ф-ла Банка ГПБ...
    581175
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    АО ВТУ
    Запрос предложений № ГП148155
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    580743
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211053300
    Оказание услуг по дроблению плотных горных пород для получения отсева для нужд АО "Порт Ванино" (ГП589434)
    Оказание услуг по дроблению плотных горных пород для получения отсева для нужд АО "Порт...
    589434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    182 008
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
    Конкурентный отбор № АП014412
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с лотовой закупкой
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с...
    594534
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
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