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Номер извещения
ГП144233
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение экспертизы промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2022 году для филиала ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной добыче угля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 12:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-20-59
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
bredikhinama@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Бредихина Марина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Проведение экспертизы промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2022 году для филиала ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной добыче угля
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 12:00 GMT +308.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144233Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2022 году для филиала ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной добыче угляМеждуреченск
Подведение итогов не позднее
31.10.2021 09:0031.10.2021 09:0031.10.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144233Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2022 году для филиала ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной добыче угляМеждуреченск
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
31.10.202131.10.2021 09:0031.10.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144233Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2022 году для филиала ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной добыче угляМеждуреченск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение экспертизы промышленной безопасности по продлению срока эксплуатации горношахтного оборудования в 2022 году для филиала ПАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной добыче угля
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
652877 Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, дом 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
09.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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