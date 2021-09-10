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Номер извещения
ГП144253
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сортировочного комплекса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 13:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 903 242-88-13
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
LugnaLV@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лугна Лийна Вамболаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сортировочного комплекса
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 12:00 GMT +310.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144253Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сортировочного комплексаМосква
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 12:0030.09.2021 12:0030.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144253Подведение итогов не позднее Поставка сортировочного комплексаМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сортировочного комплекса
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
28.92.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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