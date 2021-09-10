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    Главная / Торги / Поставка сортировочного комплекса

    Поставка сортировочного комплекса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144253Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сортировочного комплексаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144253

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-753

    Наименование закупки

    Поставка сортировочного комплекса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 13:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    200218_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.2.doc

    Карточка_АО_Промстрой.pdf

    Информационная_карта_запроса_предложения_3.doc

    ТЗ.docx

    Форма_КП.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 903 242-88-13

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    LugnaLV@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лугна Лийна Вамболаевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сортировочного комплекса

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 12:00 GMT +310.09.2021 12:0010.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144253Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сортировочного комплексаМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 12:0030.09.2021 12:0030.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144253Подведение итогов не позднее Поставка сортировочного комплексаМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 12:0030.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144253Подведение итогов не позднее Поставка сортировочного комплексаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сортировочного комплекса

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    28.92.40

    Машины для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машины для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ"

    Кол-во: 1

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