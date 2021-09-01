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Номер извещения
АП002987
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Фасонный прокат
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 11:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-67-94
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
tenders@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куликова Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Фасонный прокат
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.09.2021 11:00 GMT +301.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002987Дата и время окончания срока приема заявок Фасонный прокатЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
01.10.2021 15:0001.10.2021 15:0001.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002987Подведение итогов не позднее Фасонный прокатЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фасонный прокат
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество / Объем
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад Покупателя, г. Екатеринбург Доставка осуществляется силами и за счет поставщика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Кол-во: 15141.879
Кол-во: 3793.088
Кол-во: 1656.47
Кол-во: 403.313
Кол-во: 2.214
Кол-во: 1781.859
Кол-во: 201.96
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Кол-во: 231.372
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Кол-во: 66.58
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Кол-во: 417.782
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