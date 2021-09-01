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    Главная / Торги / Фасонный прокат

    Фасонный прокат

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002987Дата и время окончания срока приема заявок Фасонный прокатЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002987

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    749

    Наименование закупки

    Фасонный прокат

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 11:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Список_документов_для_проверки_ДБ.docx

    Извещение.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Приложение__3_Справка_об_опыте_работы.docx

    ДОГОВОР_поставки_типовой_рамочный.docx

    Приложение__4_Свидетельство_изготовителя.docx

    АП002987_Протокол_подведения_итогов.rtf.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-67-94

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куликова Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фасонный прокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2021 11:00 GMT +301.09.2021 11:0001.09.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002987Дата и время окончания срока приема заявок Фасонный прокатЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    01.10.2021 15:0001.10.2021 15:0001.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002987Подведение итогов не позднее Фасонный прокатЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.10.202101.10.2021 15:0001.10.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002987Подведение итогов не позднее Фасонный прокатЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фасонный прокат

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество / Объем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Покупателя, г. Екатеринбург Доставка осуществляется силами и за счет поставщика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    кратно штукам

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1042349/name/61516df75646a2.89246011

    27.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДВУТАВР; Ст3пс; ГОСТ 535-2005; 30; ГОСТ 8239-89"

    Кол-во: 15141.879

    "Позиция 2"

    "ДВУТАВР; СТ3СП5-гс; ГОСТ 535-2005; 30К2; ГОСТ Р 57837-2017"

    Кол-во: 3793.088

    "Позиция 3"

    "ДВУТАВР; СТ3СП5-гс; ГОСТ 535-2005; 45Б2; ГОСТ Р 57837-2017"

    Кол-во: 1656.47

    "Позиция 4"

    "УГОЛОК НР. К/С; Ст3пс2-св; ГОСТ 535-2005; В-90х56х6; ГОСТ 8510-86"

    Кол-во: 403.313

    "Позиция 5"

    "УГОЛОК НР. К/С; СТ3СП5; ГОСТ 535-2005; 90Х56Х6; ГОСТ 8510-86"

    Кол-во: 2.214

    "Позиция 6"

    "УГОЛОК НР. К/С; СТ3СП5-св; ГОСТ 535-2005; 75х50х6-В; ГОСТ 8510-86"

    Кол-во: 1781.859

    "Позиция 7"

    "УГОЛОК Р. К/С; 09Г2С-12; ГОСТ 19281-89; В-200х200х16; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 201.96

    "Позиция 8"

    "УГОЛОК Р. К/С; 345-09Г2С-12-св; ГОСТ 19281-89; В-50х50х5; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 191.238

    "Позиция 9"

    "УГОЛОК Р. К/С; 345-09Г2С-12-св; ГОСТ 19281-89; В-90х90х8; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 329.536

    "Позиция 10"

    "УГОЛОК Р. К/С; Ст3пс2-св; ГОСТ 535-2005; В-50x50x5; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 454.721

    "Позиция 11"

    "УГОЛОК Р. К/С; Ст3пс2-св; ГОСТ 535-2005; В-50x50x6; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 231.372

    "Позиция 12"

    "УГОЛОК Р. К/С; СТ3ПС4; ГОСТ 535-2005; 160Х160Х10; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 49.344

    "Позиция 13"

    "УГОЛОК Р. К/С; СТ3ПС5; ГОСТ 380-2005; 160Х160Х16; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 53.8

    "Позиция 14"

    "УГОЛОК Р. К/С; СТ3СП5; ГОСТ 535-2005; В-75x75x5; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 66.58

    "Позиция 15"

    "УГОЛОК Р. К/С; СТ3СП5-св; ГОСТ 535-2005; В-100x100x10; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 1437.598

    "Позиция 16"

    "УГОЛОК Р. С/С; Ст3пс2-св; ГОСТ 535-2005; В-35x35x4; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 1322.762

    "Позиция 17"

    "УГОЛОК Р. С/С; СТ3СП5-св; ГОСТ 535-2005; В-45x45x5; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 469.627

    "Позиция 18"

    "УГОЛОК РАВНОБОКИЙ; СТ3ПС5; ГОСТ 11474-76; В-50Х50Х3-Б; ГОСТ 19771-93"

    Кол-во: 336.933

    "Позиция 19"

    "УГОЛОК РАВНОПОЛОЧН.; СТ3СП5-св; ГОСТ 11474-76; 50х50х3; ГОСТ 19771-93"

    Кол-во: 1428.918

    "Позиция 20"

    "УГОЛОК; СТ3ПС5; ГОСТ 380-2005; 63Х63Х5; ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 452.88

    "Позиция 21"

    "ШВЕЛЛЕР; Ст3пс2; ГОСТ 11474-76; 160Х60Х5; ГОСТ 8278-83"

    Кол-во: 5917.31

    "Позиция 22"

    "ШВЕЛЛЕР; Ст3пс2; ГОСТ 11474-76; 200Х80Х6; ГОСТ 8278-83"

    Кол-во: 7999.596

    "Позиция 23"

    "ШВЕЛЛЕР; Ст3пс2-св; ГОСТ 11474-76; В 160х80х4-Б; ГОСТ 8278-83"

    Кол-во: 697.039

    "Позиция 24"

    "ШВЕЛЛЕР; Ст3пс2-св; ГОСТ 11474-76; В 80х60х4-Б; ГОСТ 8278-83"

    Кол-во: 417.782

    "Позиция 25"

    "ШВЕЛЛЕР; Ст3пс2-св; ГОСТ 535-2005; 10П-В; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 1138.082

    "Позиция 26"

    "ШВЕЛЛЕР; Ст3пс2-св; ГОСТ 535-2005; 16П-В; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 608.097

    "Позиция 27"

    "ШВЕЛЛЕР; Ст3пс2-св; ГОСТ 535-2005; 20У-В; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 8793.99

    "Позиция 28"

    "ШВЕЛЛЕР; Ст3пс2-св; ГОСТ 535-2005; 40У-В; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 12985.664

    "Позиция 29"

    "ШВЕЛЛЕР; СТ3ПС5; ГОСТ 380-2005; 24П; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 156.735

    "Позиция 30"

    "ШВЕЛЛЕР; СТ3СП5; ГОСТ 535-2005; 5П; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 454.442

    "Позиция 31"

    "ШВЕЛЛЕР; СТ3СП5-св; ГОСТ 380-2005; 16П; ГОСТ 8240-97"

    Кол-во: 11545.94

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