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Номер извещения
АП002986
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по химической промывке и консервации маслоохладителя.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, д. 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, пр. Губкина, д. 1
Контактный телефон
+7 3812 60-79-32
Адрес электронной почты
Gumennyy.AP@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гуменный Алексей Петрович
Место рассмотрения заявок
г. Омск,
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по химической промывке и консервации маслоохладителя.
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 13:00 GMT +308.09.2021 13:0008.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002986Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по химической промывке и консервации маслоохладителя.г. Омск,
Текущий статус
Подведение итогов
Предмет договора
Оказание услуг по химической промывке и консервации маслоохладителя.
Официальный сайт, на котором размещена документация
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