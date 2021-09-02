Лот 1

МИ №21VP1822 - Выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и иных работ при подключении к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Жилой комплекс с подземной автостоянкой и объектами социальной инфраструктуры», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Братьев Фонченко, вл. 19 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)