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    Главная / Торги / Поставка проката стального

    Поставка проката стального

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 11:5902.09.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584987Дата и время окончания срока приема заявок ПоставкаКировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110584987

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка проката стального

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 13:45

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ_239_2021.rtf

    Форма_коммерческого_предложения_ЗП_в_ЭФ__239_2021.xlsx

    Форма_описания_поставляемого_товара_ЗП_в_ЭФ__239_2021.xlsx

    Договор_поставки___239_2021.doc

    Документация_о_ЗП_в_ЭФ__239_2021.docx

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ_по_ЗП_в_ЭФ___239_2021_единовременная_поставка.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Юридический адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    Почтовый адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Контактный телефон

    +7 8332 56-11-28

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    N.FOFANOVA@GPGRKIROV.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Фофанова Наталья Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 12:0008.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584987Подведение итогов не позднее ПоставкаКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка

    Начальная цена

    76 711,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Адрес местонахождения

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Классификатор ОКПД2

    24.10.3

    Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.3

    Производство листового горячекатаного стального проката

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1029207/name/613a00199d7929.29949495

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство листового горячекатаного стального проката"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство листового горячекатаного стального проката"

    Кол-во: 250.00000

    "Позиция 3"

    "Производство листового горячекатаного стального проката"

    Кол-во: 2.00000

    "Позиция 4"

    "Производство листового горячекатаного стального проката"

    Кол-во: 0.26000

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