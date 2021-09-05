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    Главная / Торги / Емкости подземные с подогревом для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 37722

    Емкости подземные с подогревом для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 37722

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.09.2021 03:0005.09.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144228Дата и время окончания срока приема заявок Емкости подземные с подогревом для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 37722НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144228

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Емкости подземные с подогревом для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 37722

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 11:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приглашение_к_участию_в_закупочной_процедуре.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ТОВАРА__БГ__ГОКИ.docx

    Информация_по_ТК.docx

    Письмо_о_запросе_документов.docx

    Запрос_по_заявке___37722___ЗАПОЛНИТЬ_.xlsx

    ТЗ_емкость_подземная_дренажная.pdf

    ТЗ_емкость_подземная_аварийная.pdf

    КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ_АО_ГОК_Инаглинский.doc

    Отгрузочные_реквизиты_для_АО_ГОК_Инаглинский.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-54

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    fabrina.e@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фабрина Елизавета Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Емкости подземные с подогревом для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 37722

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.09.2021 03:00 GMT +305.09.2021 03:0005.09.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144228Дата и время окончания срока приема заявок Емкости подземные с подогревом для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 37722Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 17:0030.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144228Подведение итогов не позднее Емкости подземные с подогревом для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 37722Нерюнгри

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 17:0030.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144228Подведение итогов не позднее Емкости подземные с подогревом для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 37722Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Емкости подземные с подогревом для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 37722

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительна постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ёмкость подземная дренажная с подогревом (ЕПП)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Ёмкость подземная аварийная с подогревом (ЕПП)"

    Кол-во: 1

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