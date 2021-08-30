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    Главная / Торги / Закупка трубной продукции

    Закупка трубной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 12:0030.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002985Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубной продукцииМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002985

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка трубной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 11:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо_руководителю_организации.pdf

    Приложение 5. Опыт поставки МТР.docx

    Приложение 4.xlsx

    Договор.zip

    Анонс.docx

    Форма_ТКП_1598.xlsx

    АП002985_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 922 777-06-07

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.kovylkova@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковылкова Оксана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка трубной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 12:00 GMT +330.08.2021 12:0030.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002985Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубной продукцииМосква

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2021 18:0010.09.2021 18:0010.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002985Подведение итогов не позднее Закупка трубной продукцииМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202110.09.2021 18:0010.09.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002985Подведение итогов не позднее Закупка трубной продукцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка трубной продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.130

    Трубы стальные электросварные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1076077/name/618a7fb8b24dd0.33084156

    09.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба Ø219х8 ГОСТ 10704-91 ст. 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 2.02

    "Позиция 2"

    "Труба Ø159х6 ГОСТ 10704-91 ст. 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.16

    "Позиция 3"

    "Труба Ø159х6 ГОСТ 10704-91 ст. 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Труба Ø325х8 ГОСТ 10704-91 ст. 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 4.84

    "Позиция 5"

    "Труба Ø159х6 ГОСТ 10704-91 ст. 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 2.28

    "Позиция 6"

    "Труба Ø219х8 ГОСТ 10704-91 ст. 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 2.014

    "Позиция 7"

    "Труба Ø219х8 ГОСТ 10704-91 ст. 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.72

    "Позиция 8"

    "Труба Ø530х10 ГОСТ 10704-91 ст. 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 3.54

    "Позиция 9"

    "Труба Ø530х10 ГОСТ 10704-91 ст. 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 3.68

    "Позиция 10"

    "Труба Ø159х6 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 11"

    "Труба электросварная Ø108х5 ГОСТ 10704-91 ст. 09Г2С-9 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.671

    "Позиция 12"

    "Труба электросварная Ø219х8 ГОСТ 10704-91 ст. 09Г2С-9 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 1.023

    "Позиция 13"

    "Труба электросварная Ø273х8 ГОСТ 10704-91 ст. 09Г2С-9 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 5.063

    "Позиция 14"

    "Труба электросварная Ø325х8 ГОСТ 10704-91 ст. 09Г2С-9 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 4.265

    "Позиция 15"

    "Труба электросварная Ø530х10 ГОСТ 10704-91 ст. 09Г2С-9 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 15.376

    "Позиция 16"

    "Труба электросварная Ø273х8 ГОСТ 10704-91 ст. 09Г2С-9 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 23.211

    "Позиция 17"

    "Труба электросварная Ø426х8 ГОСТ 10704-91 ст. 09Г2С-9 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.351

    "Позиция 18"

    "Труба электросварная Ø159х6 ГОСТ 10704-91 ст. 09Г2С-9 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.953

    "Позиция 19"

    "Труба Ø159х6 ГОСТ 8732-78 ст. 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 20"

    "Труба электросварная Ø108х5 ГОСТ 10704-91 ст. 09Г2С-9 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 1.731

    "Позиция 21"

    "Труба электросварная Ø273х8 ГОСТ 10704-91 ст. 09Г2С-9 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 4.831

    "Позиция 22"

    "Труба электросварная Ø159х5 ГОСТ 10704-91 ст. 09Г2С-9 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.544

    "Позиция 23"

    "Труба Ø325х6 ГОСТ 10704-91 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 L=150"

    Кол-во: 0.08496

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