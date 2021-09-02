МИ №21P10155 - Оказание услуг по изготовлению и поставке полиграфической продукции, дизайну для нужд ПАО «МОЭК» (1905)

Лот 1

МИ №21P10155 - Оказание услуг по изготовлению и поставке полиграфической продукции, дизайну для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства)