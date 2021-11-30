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    Главная / Торги / 1094 Станок вертикальный настольный «АУЭРБАХ»

    1094 Станок вертикальный настольный «АУЭРБАХ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.11.2021 12:0030.11.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144226Дата и время окончания срока приема заявок 1094 Станок вертикальный настольный «АУЭРБАХ»Санкт-ПетербургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    1094 Станок вертикальный настольный «АУЭРБАХ»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х

    Номер извещения

    ГП144226

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Предмет договора

    1094 Станок вертикальный настольный «АУЭРБАХ»

    Начальная цена

    22800.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-08-2021 11:19 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    01.12.2021 12:00

    Дата и время проведения

    02.12.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Ауэрбах_1.JPG

    Ауэрбах_2.JPG

    Ауэрбах_3.JPG

    Описание_по_форме_паспорта.xlsx

    Проект_Договора_купли_продажи.docx

    Результат_анализа_актива_по_критериям_определения_профильности.pdf

    Лабриум_AA_ZRTO_obo_Lab_пров_31.07_с_печатью_и_подписями__2_.pdf

    Справка_о_балансовой_стоимости.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    согласно фотографиям

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Контактный телефон

    +7 812 622-12-80 доб. 6741

    Адрес электронной почты

    otpr@zrto.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Береснева Анастасия Дмитриевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    otpr@zrto.spb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 622-12-80 доб. 6741

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, ДОМ 120, ЛИТЕР Х,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    по наивысшей цене

    Требования, предъявляемые к Участнику

    нет

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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