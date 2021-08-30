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    Главная / Торги / Реализация невостребованных в производстве компрессоров Atlas Copco

    Реализация невостребованных в производстве компрессоров Atlas Copco

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 16:3030.08.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144310Дата и время окончания срока приема заявок Продажа Компрессора Atlas Copco XAS 97МоскваПечать
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    Лот 1
    Лот 2

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация невостребованных в производстве компрессоров Atlas Copco

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    МО, Домодедовский район, с. Никитское

    Номер извещения

    ГП144310

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ

    Предмет договора

    Продажа Компрессора Atlas Copco XAS 97

    Начальная цена

    900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-08-2021 16:24 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.08.2021 16:30

    Дата и время проведения

    01.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    260721_Проект_ДКП_техники_и_оборудования_fin.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства, оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Компрессор дизельный находился в работе при строительстве метрополитена

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Оборудование невостребованное в производственной деятельности предприятия

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ

    Юридический адрес

    121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2

    Контактный телефон

    +7 910 081-06-71

    Адрес электронной почты

    ZheleznyAE@kmsmetro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Железный Алексей Егорович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Железный Алексей Егорович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    ZheleznyAE@kmsmetro.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 910 081-06-71

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Предложение максимальной цены

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Предприятие должно быть зарегистрировано не ранее 2018 года; отсутствие исполнительных производств на сумму более 10 т.р.; отсутствие заявлений в арбитражных судах о признании предприятия банкротом.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    По предварительному звонку контактному лицу

    Обременения (ограничения)

    Отсутствуют

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Оборудование в отличном техническом состоянии, 2017 г.в. М/ч 1266. Подробные характеристики указаны в приложенных документах.

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация невостребованных в производстве компрессоров Atlas Copco

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    МО, Домодедовский район, с. Никитское

    Номер извещения

    ГП144310

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ

    Предмет договора

    Продажа Компрессора Atlas Copco XAS 97

    Начальная цена

    900000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-08-2021 16:24 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.08.2021 16:30

    Дата и время проведения

    01.09.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    260721_Проект_ДКП_техники_и_оборудования_fin.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства, оборудование

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Компрессор дизельный находился в работе при строительстве метрополитена

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Оборудование невостребованное в производственной деятельности предприятия

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ

    Юридический адрес

    121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2

    Контактный телефон

    +7 910 081-06-71

    Адрес электронной почты

    ZheleznyAE@kmsmetro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Железный Алексей Егорович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Железный Алексей Егорович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    ZheleznyAE@kmsmetro.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 910 081-06-71

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Предложение максимальной цены

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Предприятие должно быть зарегистрировано не ранее 2018 года; отсутствие исполнительных производств на сумму более 10 т.р.; отсутствие заявлений в арбитражных судах о признании предприятия банкротом.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    По предварительному звонку контактному лицу

    Обременения (ограничения)

    Отсутствуют

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Оборудование в отличном техническом состоянии, 2017 г.в. М/ч 1004. Подробные характеристики указаны в приложенных документах.

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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