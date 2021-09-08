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Номер извещения
ГП144909
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка электротехнической продукции (ОБ, УКПГ-3)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
30.08.2021 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
Почтовый адрес
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4136
Факс
--
Адрес электронной почты
d.ovchinnikova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Овчинникова Дина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротехнической продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.09.2021 17:30 GMT +308.09.2021 17:3008.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144909Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукцииМосква
Подведение итогов не позднее
15.09.2021 17:3015.09.2021 17:3015.09.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144909Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукцииМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнической продукции
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А
121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134
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Документация лота
Кол-во: 5000
Кол-во: 1500
Кол-во: 5000
Кол-во: 1000
Кол-во: 4000
Кол-во: 5000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 250
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 1000
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 220
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 14
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 7
Кол-во: 6
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 250
Кол-во: 60
Кол-во: 54
Кол-во: 4
Кол-во: 70
Кол-во: 15
Кол-во: 2109
Кол-во: 18
Кол-во: 23
Кол-во: 6
Кол-во: 36
Кол-во: 12
Кол-во: 46
Кол-во: 115
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 180
Кол-во: 150
Кол-во: 90
Кол-во: 90
Кол-во: 559
Кол-во: 11
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 18
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 1
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