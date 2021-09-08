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196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

АОСТНГ Все закупки и тендеры АОСТНГ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Наконечник НШВИ 1,0-8 штыревой втулочный изолированный" Кол-во: 5000

"Позиция 2" "Наконечник НШВИ 2,5-8 штыревой втулочный изолированный" Кол-во: 1500

"Позиция 3" "Стяжка 4,8х300мм кабельная морозостойкая черная" Кол-во: 5000

"Позиция 4" "Трубка ТУТнг-30/15 термоусаживаемая" Кол-во: 1000

"Позиция 5" "Наконечник НКИ 6,0-6" Кол-во: 4000

"Позиция 6" "Стяжка 4,8х250мм кабельная морозостойкая черная" Кол-во: 5000

"Позиция 7" "Трубка ТУТнг-8/4 (КВТ) термоучадочная с коэффициентом усадки 2:1" Кол-во: 1000

"Позиция 8" "Трубка ТУТнг-10/5 (КВТ) термоучадочная с коэффициентом усадки 2:1" Кол-во: 1000

"Позиция 9" "Трубка ТУТнг-40/20 термоусаживаемая с коэфицентом усадки 2:1 (КВТ)" Кол-во: 250

"Позиция 10" "Трубка ТВ-40 ПВХ 2мм "кембрик" белая" Кол-во: 50

"Позиция 11" "Трубка ТВ-40 ПВХ 3мм "кембрик" белая" Кол-во: 50

"Позиция 12" "Трубка ТУТнг-6/3 термоусаживаемая с коэфицентом усадки 2:1 (КВТ)" Кол-во: 1000

"Позиция 13" "Комплект ТМАРК-1-У134-СТ-1 ТУ 22.29.29-004-65321637-2019 маркировочный для силового кабеля до 1000В, (комплект 2в1: бирки У-134 квадрат 55*55мм, 1000 шт. + риббон 75м)" Кол-во: 20

"Позиция 14" "Комплект ТМАРК-3 ТУ 22.29.29-004-65321637-2019 маркировочный для контрольного кабеля до 1000В, (комплект 2в1: бирки У-136 треугольник 60*60мм, 1000 шт. + риббон 75м)" Кол-во: 20

"Позиция 15" "Кабель-канал DLP 50х105 угол внутренний переменный Legrand кат.№10605" Кол-во: 10

"Позиция 16" "Короб TA-GN 150х80 с крышкой, с направляющими для установки разделителей DKC кат.№01792 L=2м ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 50

"Позиция 17" "Короб TA-GN 150х80 с крышкой, с направляющими для установки разделителей DKC кат.№01792 L=2м ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 50

"Позиция 18" "Миниканал TMC 40х17, угол внутренний AIM кат.№00395 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 15

"Позиция 19" "Стяжка CBR4I-M ГОСТ 5089-2003 кабельная 354х3,6мм с параллельным входом, затягивающиеся по принципу ремня (180°) 1000шт. - упаковка" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Миниканал 40х25мм №72308R угол плоский" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Миниканал 40х25мм №72408R Т-образное ответвление" Кол-во: 6

"Позиция 22" "Миниканал 40х25мм №72508 накладка на стык" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Талреп кольцо-кольцо DIN9072" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Миниканал TMC 40х17, угол плоский APM кат.№00425 ТУ 3449-009-47022248-2010" Кол-во: 10

"Позиция 25" "Рамка компакт 6М Mosaic №31614" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Кабель UTP PUL3025WH-A 25 пар, кат 3, LSZH, 305м 24AWG" Кол-во: 220

"Позиция 27" "Коробка DKC кат.№ 53700 80х80х40 IP44 ТУ 3464-028-47022248-2011 ответвительная квадратная с кабельными вводами" Кол-во: 5

"Позиция 28" "Крышка КЛ 50х15х2000 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 лотка, из оцинкованного листа" Кол-во: 10

"Позиция 29" "Светильник NORTH 1200 ТУ3461-002-44919750-12 49W УХЛ2 IP65 светодиодный кат.№1499000100 с призматическим рассеивателем потолочный" Кол-во: 14

"Позиция 30" "Короб 40х40мм №72109 угол внутренний" Кол-во: 4

"Позиция 31" "Короб 40х40мм №72109 угол внутренний" Кол-во: 4

"Позиция 32" "Короб 40х40мм №72309 угол плоский" Кол-во: 10

"Позиция 33" "Короб 40х40мм №72309 угол плоский" Кол-во: 8

"Позиция 34" "Короб 40х40мм №72409 угол Т-образный" Кол-во: 10

"Позиция 35" "Короб 40х40мм №72509 соединение на стык" Кол-во: 7

"Позиция 36" "Короб 40х40мм №72509 соединение на стык" Кол-во: 6

"Позиция 37" "Миниканал 20х12,5мм №72314R угол плоский" Кол-во: 150

"Позиция 38" "Миниканал 20х12,5мм №72414R Т-образное ответвление" Кол-во: 200

"Позиция 39" "Миниканал 20х12,5мм №72514 накладка на стык" Кол-во: 250

"Позиция 40" "Миниканал 20х12,5мм №72214R угол внешний" Кол-во: 60

"Позиция 41" "Миниканал МЕХ 25х16мм №72305 угол плоский ML" Кол-во: 54

"Позиция 42" "Миниканал МЕХ 25х16мм №72405 угол Т-образный MТ" Кол-во: 4

"Позиция 43" "Миниканал МЕХ 25х16мм №72505 соединение на стык MU" Кол-во: 70

"Позиция 44" "Короб 25х16мм №72105 угол внутренний" Кол-во: 15

"Позиция 45" "Основание 47223 для хомута" Кол-во: 2109

"Позиция 46" "Проводник П-1 ТУ 36-1276-85" Кол-во: 18

"Позиция 47" "Проводник П-1 ТУ 36-1276-85" Кол-во: 23

"Позиция 48" "Стяжка 4,8х300мм ТУ 2291-001-98178310-2015 кабельная морозостойкая черная (упаковка - 100шт.)" Кол-во: 6

"Позиция 49" "Металлорукав Р3-Ц-Х-20-У3 ТУ4833-019-29124208-00 гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 20 мм, климатического исполнения У категории 3" Кол-во: 36

"Позиция 50" "Металлорукав Р3-Ц-Х-20-У3 ТУ4833-019-29124208-00 гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 20 мм, климатического исполнения У категории 3" Кол-во: 12

"Позиция 51" "Металлорукав Р3-Ц-Х-20-У3 ТУ4833-019-29124208-00 гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 20 мм, климатического исполнения У категории 3" Кол-во: 46

"Позиция 52" "Бирка У134Н У3,5 ТУ 3449-018-01394633-2009 маркировочная" Кол-во: 115

"Позиция 53" "Блок УБНЗ-15 ТУ 51-930-80 наборных зажимов унифицированный" Кол-во: 5

"Позиция 54" "Пост ПВК-23 ХЛ1 ТУ16-89 ИМШБ.642254.017ТУ управления кнопочный взрывозащищённый" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Пускатель ПМ12-010110 У2 Б, 220В (2з+1р) (3,3-4,0)А ТУ16-89 ИГФР.644236.033 ТУ" Кол-во: 5

"Позиция 56" "Кнопка монтажная 3,5 ТУ36-2699-85 №019023 (упаковка - 7500шт.)" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Коробка D 9025 IP55/65 ответвительная, размер 88х88х53, цвет серый" Кол-во: 20

"Позиция 58" "Автомат ВА25-29 С50 3Р АШГА.641256.005ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Металлорукав Р3-Ц-Х-25-У3 ТУ4833-019-29124208-00 гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлобчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 25мм, климатического исполнения У категория 3" Кол-во: 180

"Позиция 60" "Металлорукав Р3-Ц-Х-25-У3 ТУ4833-019-29124208-00 гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлобчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 25мм, климатического исполнения У категория 3" Кол-во: 150

"Позиция 61" "Металлорукав Р3-Ц-Х-25-У3 ТУ4833-019-29124208-00 гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлобчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 25мм, климатического исполнения У категория 3" Кол-во: 90

"Позиция 62" "Металлорукав Р3-Ц-Х-25-У3 ТУ4833-019-29124208-00 гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлобчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 25мм, климатического исполнения У категория 3" Кол-во: 90

"Позиция 63" "Металлорукав Р3-Ц-Х-25-У3 ТУ4833-019-29124208-00 гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлобчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 25мм, климатического исполнения У категория 3" Кол-во: 559

"Позиция 64" "Переключатель на 2 направления "Viva" 1 модуль 16А 250В УХЛ3 цвет белый №45012 ТУ3464-017-47022248-2007" Кол-во: 11

"Позиция 65" "Коробка зажимов IP44 40А (16мм2)" Кол-во: 6

"Позиция 66" "Коробка Viva №10033 ТУ 3464-017-47022248-2007 монтажная под 2 модуля, белая" Кол-во: 8

"Позиция 67" "Швеллер перфорированный 50х25х1500 мм оцинкованный" Кол-во: 18

"Позиция 68" "DisplayPort- DVI-D 1.8 м (26-681-06)" Кол-во: 2

"Позиция 69" "Автомат ВА47-29-3С63-УХЛ3-КЭАЗ ТУ 3422-072-05758109-2013 артикул 141621" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Автомат ВА47-29-1 Iн=3,15А х-ка "С"" Кол-во: 3

"Позиция 71" "Кабель PWC-IEC13-IEC14-3.0-BK питания IEC320-C13 - IEC320-C14" Кол-во: 6