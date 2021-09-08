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    Главная / Торги / Поставка электротехнической продукции (ОБ, УКПГ-3)

    Поставка электротехнической продукции (ОБ, УКПГ-3)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.09.2021 17:3008.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144909Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукцииМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144909

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электротехнической продукции (ОБ, УКПГ-3)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    30.08.2021 14:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП__Приложение_1_.xlsx

    Документация__10_.docx

    Приложения.doc

    СТНГ_ЗКП_.doc

    ГП144909_протокол_подведения_итогов.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4136

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.ovchinnikova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Овчинникова Дина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.09.2021 17:30 GMT +308.09.2021 17:3008.09.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144909Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукцииМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 17:3015.09.2021 17:3015.09.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144909Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукцииМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 17:3015.09.2021 17:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144909Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукцииМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнической продукции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1077983/name/618cc2308a18c0.89898901

    11.11.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наконечник НШВИ 1,0-8 штыревой втулочный изолированный"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 2"

    "Наконечник НШВИ 2,5-8 штыревой втулочный изолированный"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 3"

    "Стяжка 4,8х300мм кабельная морозостойкая черная"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 4"

    "Трубка ТУТнг-30/15 термоусаживаемая"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 5"

    "Наконечник НКИ 6,0-6"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 6"

    "Стяжка 4,8х250мм кабельная морозостойкая черная"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 7"

    "Трубка ТУТнг-8/4 (КВТ) термоучадочная с коэффициентом усадки 2:1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 8"

    "Трубка ТУТнг-10/5 (КВТ) термоучадочная с коэффициентом усадки 2:1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 9"

    "Трубка ТУТнг-40/20 термоусаживаемая с коэфицентом усадки 2:1 (КВТ)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 10"

    "Трубка ТВ-40 ПВХ 2мм "кембрик" белая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Трубка ТВ-40 ПВХ 3мм "кембрик" белая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Трубка ТУТнг-6/3 термоусаживаемая с коэфицентом усадки 2:1 (КВТ)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 13"

    "Комплект ТМАРК-1-У134-СТ-1 ТУ 22.29.29-004-65321637-2019 маркировочный для силового кабеля до 1000В, (комплект 2в1: бирки У-134 квадрат 55*55мм, 1000 шт. + риббон 75м)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Комплект ТМАРК-3 ТУ 22.29.29-004-65321637-2019 маркировочный для контрольного кабеля до 1000В, (комплект 2в1: бирки У-136 треугольник 60*60мм, 1000 шт. + риббон 75м)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Кабель-канал DLP 50х105 угол внутренний переменный Legrand кат.№10605"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Короб TA-GN 150х80 с крышкой, с направляющими для установки разделителей DKC кат.№01792 L=2м ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Короб TA-GN 150х80 с крышкой, с направляющими для установки разделителей DKC кат.№01792 L=2м ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Миниканал TMC 40х17, угол внутренний AIM кат.№00395 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Стяжка CBR4I-M ГОСТ 5089-2003 кабельная 354х3,6мм с параллельным входом, затягивающиеся по принципу ремня (180°) 1000шт. - упаковка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Миниканал 40х25мм №72308R угол плоский"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Миниканал 40х25мм №72408R Т-образное ответвление"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Миниканал 40х25мм №72508 накладка на стык"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Талреп кольцо-кольцо DIN9072"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Миниканал TMC 40х17, угол плоский APM кат.№00425 ТУ 3449-009-47022248-2010"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Рамка компакт 6М Mosaic №31614"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Кабель UTP PUL3025WH-A 25 пар, кат 3, LSZH, 305м 24AWG"

    Кол-во: 220

    "Позиция 27"

    "Коробка DKC кат.№ 53700 80х80х40 IP44 ТУ 3464-028-47022248-2011 ответвительная квадратная с кабельными вводами"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Крышка КЛ 50х15х2000 УТ1,5 ТУ 3449-036-01394366-2012 лотка, из оцинкованного листа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Светильник NORTH 1200 ТУ3461-002-44919750-12 49W УХЛ2 IP65 светодиодный кат.№1499000100 с призматическим рассеивателем потолочный"

    Кол-во: 14

    "Позиция 30"

    "Короб 40х40мм №72109 угол внутренний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Короб 40х40мм №72109 угол внутренний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Короб 40х40мм №72309 угол плоский"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Короб 40х40мм №72309 угол плоский"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Короб 40х40мм №72409 угол Т-образный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Короб 40х40мм №72509 соединение на стык"

    Кол-во: 7

    "Позиция 36"

    "Короб 40х40мм №72509 соединение на стык"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Миниканал 20х12,5мм №72314R угол плоский"

    Кол-во: 150

    "Позиция 38"

    "Миниканал 20х12,5мм №72414R Т-образное ответвление"

    Кол-во: 200

    "Позиция 39"

    "Миниканал 20х12,5мм №72514 накладка на стык"

    Кол-во: 250

    "Позиция 40"

    "Миниканал 20х12,5мм №72214R угол внешний"

    Кол-во: 60

    "Позиция 41"

    "Миниканал МЕХ 25х16мм №72305 угол плоский ML"

    Кол-во: 54

    "Позиция 42"

    "Миниканал МЕХ 25х16мм №72405 угол Т-образный MТ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Миниканал МЕХ 25х16мм №72505 соединение на стык MU"

    Кол-во: 70

    "Позиция 44"

    "Короб 25х16мм №72105 угол внутренний"

    Кол-во: 15

    "Позиция 45"

    "Основание 47223 для хомута"

    Кол-во: 2109

    "Позиция 46"

    "Проводник П-1 ТУ 36-1276-85"

    Кол-во: 18

    "Позиция 47"

    "Проводник П-1 ТУ 36-1276-85"

    Кол-во: 23

    "Позиция 48"

    "Стяжка 4,8х300мм ТУ 2291-001-98178310-2015 кабельная морозостойкая черная (упаковка - 100шт.)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Металлорукав Р3-Ц-Х-20-У3 ТУ4833-019-29124208-00 гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 20 мм, климатического исполнения У категории 3"

    Кол-во: 36

    "Позиция 50"

    "Металлорукав Р3-Ц-Х-20-У3 ТУ4833-019-29124208-00 гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 20 мм, климатического исполнения У категории 3"

    Кол-во: 12

    "Позиция 51"

    "Металлорукав Р3-Ц-Х-20-У3 ТУ4833-019-29124208-00 гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 20 мм, климатического исполнения У категории 3"

    Кол-во: 46

    "Позиция 52"

    "Бирка У134Н У3,5 ТУ 3449-018-01394633-2009 маркировочная"

    Кол-во: 115

    "Позиция 53"

    "Блок УБНЗ-15 ТУ 51-930-80 наборных зажимов унифицированный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Пост ПВК-23 ХЛ1 ТУ16-89 ИМШБ.642254.017ТУ управления кнопочный взрывозащищённый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Пускатель ПМ12-010110 У2 Б, 220В (2з+1р) (3,3-4,0)А ТУ16-89 ИГФР.644236.033 ТУ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Кнопка монтажная 3,5 ТУ36-2699-85 №019023 (упаковка - 7500шт.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Коробка D 9025 IP55/65 ответвительная, размер 88х88х53, цвет серый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "Автомат ВА25-29 С50 3Р АШГА.641256.005ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Металлорукав Р3-Ц-Х-25-У3 ТУ4833-019-29124208-00 гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлобчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 25мм, климатического исполнения У категория 3"

    Кол-во: 180

    "Позиция 60"

    "Металлорукав Р3-Ц-Х-25-У3 ТУ4833-019-29124208-00 гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлобчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 25мм, климатического исполнения У категория 3"

    Кол-во: 150

    "Позиция 61"

    "Металлорукав Р3-Ц-Х-25-У3 ТУ4833-019-29124208-00 гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлобчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 25мм, климатического исполнения У категория 3"

    Кол-во: 90

    "Позиция 62"

    "Металлорукав Р3-Ц-Х-25-У3 ТУ4833-019-29124208-00 гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлобчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 25мм, климатического исполнения У категория 3"

    Кол-во: 90

    "Позиция 63"

    "Металлорукав Р3-Ц-Х-25-У3 ТУ4833-019-29124208-00 гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной ленты с хлобчатобумажным уплотнением диаметром условного прохода 25мм, климатического исполнения У категория 3"

    Кол-во: 559

    "Позиция 64"

    "Переключатель на 2 направления "Viva" 1 модуль 16А 250В УХЛ3 цвет белый №45012 ТУ3464-017-47022248-2007"

    Кол-во: 11

    "Позиция 65"

    "Коробка зажимов IP44 40А (16мм2)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Коробка Viva №10033 ТУ 3464-017-47022248-2007 монтажная под 2 модуля, белая"

    Кол-во: 8

    "Позиция 67"

    "Швеллер перфорированный 50х25х1500 мм оцинкованный"

    Кол-во: 18

    "Позиция 68"

    "DisplayPort- DVI-D 1.8 м (26-681-06)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Автомат ВА47-29-3С63-УХЛ3-КЭАЗ ТУ 3422-072-05758109-2013 артикул 141621"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Автомат ВА47-29-1 Iн=3,15А х-ка "С""

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Кабель PWC-IEC13-IEC14-3.0-BK питания IEC320-C13 - IEC320-C14"

    Кол-во: 6

    "Позиция 72"

    "Блок розеток SHE19-6SH-S-IEC для 19'' шкафов, горизонтальный, с выключателем с подсветкой, 6 розеток Schuko (10А), 250В"

    Кол-во: 1

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    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014153
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027; МГ «Сила Сибири». Этап 5.1 КС-1 «Салдыкельская») в составе стройки «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (код стройки 051-20000973)) для нужд АО «СТНГ»
    Поставка электротехнических материалов (Этап 6.9.1 Лупинги (код объекта 051-2000973.0027; МГ...
    593110
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237053
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу:...
    593204
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 568 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237033
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей,...
    593171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    228 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:44
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237023
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
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    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
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