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    Главная / Торги / Выполнение работ проектно-изыскательских

    Выполнение работ проектно-изыскательских

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2021 09:5903.09.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584162Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ проектно-изыскательскихСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110584162

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ проектно-изыскательских

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.08.2021 11:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническая_часть.7z

    Документация_о_конкурентном_отборе_ред.docx

    Извещение.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Справка_обоснование_.xlsx

    Приложение_к_Форме_1___КП_ред.docx

    Приложение_3___Методика_ред.docx

    Приложение__1_Проект_договора.doc

    Итоговый_протокол_32110584162.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВГАЗ
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ

    Юридический адрес

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26

    Почтовый адрес

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26

    Контактный телефон

    +7 8452 69-11-18

    Факс

    +7 8452 72-09-07

    Адрес электронной почты

    K.Tyukaeva@oaosaratovgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тюкаева Хава Сулеймановна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ проектно-изыскательских

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 12:0007.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584162Подведение итогов не позднее Выполнение работ проектно-изыскательскихСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ проектно-изыскательских

    Начальная цена

    3 322 492,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВГАЗ
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ

    Адрес местонахождения

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26

    Классификатор ОКПД2

    41.10.10.000

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.6

    Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025941/name/6135fc83a27f51.48681833

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции"

    Кол-во: 30.00000

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