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Номер извещения
АП002984
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс «Арена», расположенный по адресу г. Омск, ул. Лукашевича, д. 35
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.08.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д.80, литера Р, пом.6.17
Почтовый адрес
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д.80, литера Р, пом.6.17
Контактный телефон
+7 964 456-78-98
Факс
Адрес электронной почты
zakupki_bm@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воробьев Дмитрий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс «Арена», расположенный по адресу г. Омск,
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс «Арена», расположенный по адресу г. Омск,
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромнефть - Дорожное строительство
Все закупки и тендеры Газпромнефть - Дорожное строительство
Адрес местонахождения
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д.80, литера Р, пом.6.17
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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