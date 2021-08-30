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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП144220
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Листовая резина ТМКЩ-С
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Малая закупка (Аэрофлот)
Дата публикации
25.08.2021 10:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 495 544-33-57
Факс
--
Адрес электронной почты
YKaterenchuk@aeroflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Катеренчук Юлия Максимовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Листовая резина ТМКЩ-С согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.08.2021 12:00 GMT +330.08.2021 12:0030.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144220Дата и время окончания срока приема заявок Листовая резина ТМКЩ-С согласно ТЗМосква
Дата и время вскрытия заявок
30.08.2021 12:0030.08.2021 12:0030.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144220Дата и время вскрытия заявок Листовая резина ТМКЩ-С согласно ТЗМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Листовая резина ТМКЩ-С согласно ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО АЭРОФЛОТ
Все закупки и тендеры ПАО АЭРОФЛОТ
Адрес местонахождения
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1,
119019, Г МОСКВА, УЛ АРБАТ, ДОМ 1
22.19
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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