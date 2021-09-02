КО №21VP1875 - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Тепловая сеть» (для подключения комплексной застройки по адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Андреевка, рабочий поселок Андреевка, ориентировочные координаты точки подключения 55.969583, 37.146291 для нужд ПАО «МОЭК» (2008)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110584118 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки КО №21VP1875 - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Тепловая сеть» (для подключения комплексной застройки по адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Андреевка, рабочий поселок Андреевка, ориентировочные координаты точки подключения 55.969583, 37.146291 для нужд ПАО «МОЭК» (2008) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»

Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки Юридический адрес 121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17 Почтовый адрес 121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17 Контактный телефон +7 495 646-80-27 доб. 481 Факс {} Адрес электронной почты eafinogenova@geh-zakupki.ru Ф.И.О. контактного лица Афиногенова Елена Владимировна Место рассмотрения предложений 119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3 Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru