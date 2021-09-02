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    Главная / Торги / КО №21VP1875 - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Тепловая сеть» (для подключения комплексной застройки по адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Андреевка, рабочий поселок Андреевка, ориентировочные координаты точки подключения 55.969583, 37.146291 для нужд ПАО «МОЭК» (2008)

    КО №21VP1875 - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Тепловая сеть» (для подключения комплексной застройки по адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Андреевка, рабочий поселок Андреевка, ориентировочные координаты точки подключения 55.969583, 37.146291 для нужд ПАО «МОЭК» (2008)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 10:3002.09.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584118Дата и время окончания срока приема заявок КО №21VP1875 - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Тепловая сеть» (для подключения комплексной застройки по адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Андреевка, рабочий поселок Андреевка, ориентировочные координаты точки подключения 55.969583, 37.146291 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110584118

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №21VP1875 - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Тепловая сеть» (для подключения комплексной застройки по адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Андреевка, рабочий поселок Андреевка, ориентировочные координаты точки подключения 55.969583, 37.146291 для нужд ПАО «МОЭК» (2008)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.08.2021 10:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация и извещение

    Перенос_ДПИ_KO_21VP1875_на_29.11.2021.zip

    21VP1875_1_81_МОЭК_КО_30.09.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 481

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    eafinogenova@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афиногенова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №21VP1875 - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Тепловая сеть» (для подключения комплексной застройки по адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Андреевка, рабочий поселок Андреевка, ориентировочные координаты точки подключения 55.969583, 37.146291 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.11.202126.11.2021 23:5926.11.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584118Подведение итогов не позднее КО №21VP1875 - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Тепловая сеть» (для подключения комплексной застройки по адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Андреевка, рабочий поселок Андреевка, ориентировочные координаты точки подключения 55.969583, 37.146291 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №21VP1875 - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Тепловая сеть» (для подключения комплексной застройки по адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Андреевка, рабочий поселок Андреевка, ориентировочные координаты точки подключения 55.969583, 37.146291 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»

    Начальная цена

    7 294 087,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    303 920,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    303 920,00

    или

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МОЭК
    Все закупки и тендеры ПАО МОЭК

    Адрес местонахождения

    119526, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 101, КОРПУС 3, ЭТ/КАБ 20/2017

    Классификатор ОКПД2

    41.10

    Документация проектная для строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1048162/name/615a980dc772c4.30640642

    04.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №21VP1875 - Выполнение изыскательских работ, разработка проектной документации, рабочей документации и на их основе составление сметы на строительство тепловой сети для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Тепловая сеть» (для подключения комплексной застройки по адресу: Московская область, Солнечногорский район, городское поселение Андреевка, рабочий поселок Андреевка, ориентировочные координаты точки подключения 55.969583, 37.146291 для нужд Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»"

    Кол-во: 1

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