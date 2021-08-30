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Наименование процедуры
Продажа машины дорожной комбинированной ЭД244КМА
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
МО, Домодедовский район, с. Никитское
Номер извещения
ГП144309
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ
Предмет договора
Продажа машины дорожной комбинированной ЭД244КМА
Начальная цена
3750000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-08-2021 16:23 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.08.2021 16:30
Дата и время проведения
01.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства, оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Машина дорожная комбинированная находилась в работе при обслуживании прилегающей территории строительной площадки
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Оборудование невостребованное в производственной деятельности предприятия
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ
Юридический адрес
121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2
Контактный телефон
+7 910 081-06-71
Адрес электронной почты
zheleznyae@kmsmetro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Железный Алексей Егорович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Железный Алексей Егорович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zheleznyae@kmsmetro.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 910 081-06-71
Адрес местонахождения продавца/инициатора
121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Предложение максимальной цены
Требования, предъявляемые к Участнику
Предприятие должно быть зарегистрировано не ранее 2018 года; отсутствие исполнительных производств на сумму более 10 т.р.; отсутствие заявлений в арбитражных судах о признании предприятия банкротом.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
По предварительному звонку контактному лицу
Обременения (ограничения)
Договор лизинга до 10.2021
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Оборудование в отличном техническом состоянии, 2018г.в. 17278 км; 6039 м.ч. Подробные характеристики указаны в приложенных документах.
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Продажа машины дорожной комбинированной ЭД244КМА
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
МО, Домодедовский район, с. Никитское
Номер извещения
ГП144309
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ
Предмет договора
Продажа машины дорожной комбинированной ЭД244КМА
Начальная цена
3750000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-08-2021 16:23 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.08.2021 16:30
Дата и время проведения
01.09.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства, оборудование
Описание имущества (объекта) характеристики
Машина дорожная комбинированная находилась в работе при обслуживании прилегающей территории строительной площадки
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Оборудование невостребованное в производственной деятельности предприятия
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ СТОЛИЦЫ
Юридический адрес
121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2
Контактный телефон
+7 910 081-06-71
Адрес электронной почты
zheleznyae@kmsmetro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Железный Алексей Егорович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Железный Алексей Егорович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zheleznyae@kmsmetro.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 910 081-06-71
Адрес местонахождения продавца/инициатора
121096, Российская Федерация, Москва, ул. Кастанаевская, д. 14 стр. 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Предложение максимальной цены
Требования, предъявляемые к Участнику
Предприятие должно быть зарегистрировано не ранее 2018 года; отсутствие исполнительных производств на сумму более 10 т.р.; отсутствие заявлений в арбитражных судах о признании предприятия банкротом.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
По предварительному звонку контактному лицу
Обременения (ограничения)
Договор лизинга до 10.2021
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Оборудование в отличном техническом состоянии, 2018г.в. 29154км; 4879м.ч. Подробные характеристики указаны в приложенных документах.
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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