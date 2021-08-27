ТКП 073.20 КАБЕЛЬ. Бюджетный запрос. с фиксацией цены до 30.09.21г.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кабель контрольный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с броней, хладостойкий" Кол-во: 1940

"Позиция 2" "Кабель контрольный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с броней, хладостойкий" Кол-во: 3343

"Позиция 3" "Кабель монтажный, с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с общим экраном из медных проволок, бронированный стальными оцинкованными проволоками, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением хладостойкий" Кол-во: 1660

"Позиция 4" "Кабель силовой ВБШВнг(А)-ХЛ 5х10" Кол-во: 40

"Позиция 5" "Кабель силовой ВБШВнг(А)-ХЛ 5х1,5" Кол-во: 6772

"Позиция 6" "Кабель силовой ВБШВнг(А)-ХЛ 5х2,5" Кол-во: 7352

"Позиция 7" "Провод ПуГВ 16 Ж-З ГОСТ 6323-79" Кол-во: 2400