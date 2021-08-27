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Номер извещения
ГП144224
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ТКП 073.20 КАБЕЛЬ. Бюджетный запрос. с фиксацией цены до 30.09.21г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 11:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 34767 9-50-05
Факс
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Адрес электронной почты
Kukunina.EA@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукунина Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
город Октябрьский
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бюджетирование. ТКП073.20 Кабель. с фиксацией цены до 30.09.21г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2021 15:00 GMT +327.08.2021 15:0027.08.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144224Дата и время окончания срока приема заявок Бюджетирование. ТКП073.20 Кабель. с фиксацией цены до 30.09.21г.город Октябрьский
Подведение итогов не позднее
31.08.2021 15:0031.08.2021 15:0031.08.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144224Подведение итогов не позднее Бюджетирование. ТКП073.20 Кабель. с фиксацией цены до 30.09.21г.город Октябрьский
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бюджетирование. ТКП073.20 Кабель. с фиксацией цены до 30.09.21г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Бюджетный запрос на Кабель. фиксация цены до 30.09.21г
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
27.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1940
Кол-во: 3343
Кол-во: 1660
Кол-во: 40
Кол-во: 6772
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Кол-во: 2400
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