Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ)

    Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144218Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144218

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    23991

    Наименование закупки

    Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 10:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_ТКП_23991_ИЗМ06092021.xls

    Договор_поставки_по_спецификациям__С_ОПЦИОНОМ_.rar

    УВЕДОМЛЕНИЕ_О_ПРОЦЕДУРЕ_АККРЕДИТАЦИИ_ПОСТАВЩИКОВ__2_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Почтовый адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Контактный телефон

    +49 57875 858 1 доб. 434

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    v.sagmanov@oteko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сагманов Венер Рамилевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.09.2021 12:00 GMT +313.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144218Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.09.2021 12:0013.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144218Дата и время вскрытия заявок Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ)Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.09.2021 12:0027.09.2021 12:0027.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144218Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 12:0027.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144218Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в форме ТКП

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в форме ТКПРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предлагаются участником закупки в ТКП

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкcкий район, п. Волна, Таманская, 8

    Классификатор ОКПД2

    19.2

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ГСМ"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ
    Запрос предложений № 32008881849
    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Моторное топливо"
    Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "Моторное топливо"
    320532
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.02.2020 11:59(GMT+03:00)
    2 248 782
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Запрос предложений № 31907644411
    Приобретение бензина, дизельного топлива
    Приобретение бензина, дизельного топлива
    216755
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.03.2019 06:29(GMT+03:00)
    2 321 124
    Лоты:
    1
    Регион:
    Еврейская автономная область
    АО РУССКИЕ КРАСКИ
    Запрос предложений № ГП918824
    ацетон 60 тонн для нужд производства для АО "Русские краски"
    ацетон 60 тонн для нужд производства для АО "Русские краски"
    245121
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.06.2019 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Запрос предложений № 31807338169
    Приобретение бензина, дизельного топлива
    Приобретение бензина, дизельного топлива
    195662
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.12.2018 06:29(GMT+03:00)
    2 034 270
    Лоты:
    1
    Регион:
    Еврейская автономная область
    АО БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ
    Запрос предложений № 31907488872
    Поставка бензина, дизельного топлива
    Поставка бензина, дизельного топлива
    204077
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2019 06:29(GMT+03:00)
    1 934 270
    Лоты:
    1
    Регион:
    Еврейская автономная область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить