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Номер извещения
ГП144218
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 10:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Почтовый адрес
115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3
Контактный телефон
+49 57875 858 1 доб. 434
Факс
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Адрес электронной почты
v.sagmanov@oteko.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сагманов Венер Рамилевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.09.2021 12:00 GMT +313.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144218Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ)Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.09.2021 12:0013.09.2021 12:0013.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144218Дата и время вскрытия заявок Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ)Москва
Подведение итогов не позднее
27.09.2021 12:0027.09.2021 12:0027.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144218Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в форме ТКП
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в форме ТКПРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкcкий район, п. Волна, Таманская, 8
19.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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