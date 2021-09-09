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    Главная / Торги / Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту линии водопроводной вн/кв Д-300 мм по адресу: г. Самара, 7 Просека- 3 Проезд для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021г. (СКС-2210)

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту линии водопроводной вн/кв Д-300 мм по адресу: г. Самара, 7 Просека- 3 Проезд для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021г. (СКС-2210)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2021 13:0009.09.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584132Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт линии водопроводной вн/кв Д-300 мм по 7 Просека — 3 ПроездСамараПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110584132

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СКС-2210

    Наименование закупки

    Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту линии водопроводной вн/кв Д-300 мм по адресу: г. Самара, 7 Просека- 3 Проезд для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2021г. (СКС-2210)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 11:00

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    КД_СКС_2210.7z

    Итоговый_протокол__4812_от_22.09.2021_СКС_2210__2_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Юридический адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Почтовый адрес

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Контактный телефон

    +7 846 334-76-23

    Факс

    +7 846 336-89-05

    Адрес электронной почты

    zakupki@samcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тексин Игорь Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Самара

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт линии водопроводной вн/кв Д-300 мм по 7 Просека — 3 Проезд

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.09.202127.09.2021 17:0027.09.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584132Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт линии водопроводной вн/кв Д-300 мм по 7 Просека — 3 ПроездСамара

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт линии водопроводной вн/кв Д-300 мм по 7 Просека — 3 Проезд

    Начальная цена

    2 328 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Самарские коммунальные системы
    Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы

    Адрес местонахождения

    443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56

    Классификатор ОКПД2

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1038956/name/614add6e8f46c8.85984188

    22.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во:

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