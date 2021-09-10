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Номер извещения
ГП144214
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка фильтров скважинных для Ямал СПГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 10:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
O.Mikhaylyuk@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлюк Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка фильтров скважинных для Ямал СПГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.09.2021 18:00 GMT +310.09.2021 18:0010.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144214Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фильтров скважинных для Ямал СПГМосква
Дата и время вскрытия заявок
10.09.2021 18:0010.09.2021 18:0010.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144214Дата и время вскрытия заявок Закупка фильтров скважинных для Ямал СПГМосква
Подведение итогов не позднее
29.10.2021 18:0029.10.2021 18:0029.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144214Подведение итогов не позднее Закупка фильтров скважинных для Ямал СПГМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка фильтров скважинных для Ямал СПГ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 82
Кол-во: 82
Кол-во: 82
Кол-во: 82
Кол-во: 82
Кол-во: 82
Кол-во: 82
Кол-во: 82
Кол-во: 82
Кол-во: 82
Кол-во: 82
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