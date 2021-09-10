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    Главная / Торги / Закупка фильтров скважинных для Ямал СПГ

    Закупка фильтров скважинных для Ямал СПГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 18:0010.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144214Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фильтров скважинных для Ямал СПГМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144214

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка фильтров скважинных для Ямал СПГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 10:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1_Заявка_на_участие.doc

    Требования_к_поставке.rar

    __Договор_2019.rar

    Формат_ТКП_фильтры.xlsx

    ИНСТРУКЦИЯ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    O.Mikhaylyuk@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлюк Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка фильтров скважинных для Ямал СПГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 18:00 GMT +310.09.2021 18:0010.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144214Дата и время окончания срока приема заявок Закупка фильтров скважинных для Ямал СПГМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    10.09.2021 18:0010.09.2021 18:0010.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144214Дата и время вскрытия заявок Закупка фильтров скважинных для Ямал СПГМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.10.2021 18:0029.10.2021 18:0029.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144214Подведение итогов не позднее Закупка фильтров скважинных для Ямал СПГМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.10.202129.10.2021 18:0029.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144214Подведение итогов не позднее Закупка фильтров скважинных для Ямал СПГМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка фильтров скважинных для Ямал СПГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр скважинный сетчатый, в хладостойком исполнении 114х8,6мм,, гр.пр. Д, тип резьбовых соединений ОТТМ, исп. А, ячейка 0,1 мм"

    Кол-во: 82

    "Позиция 2"

    "Фильтр скважинный сетчатый, в хладостойком исполнении 114х8,6мм,, гр.пр. Д, тип резьбовых соединений ОТТМ, исп. А, ячейка 0,1 мм"

    Кол-во: 82

    "Позиция 3"

    "Фильтр скважинный сетчатый, в хладостойком исполнении 114х8,6мм,, гр.пр. Д, тип резьбовых соединений ОТТМ, исп. А, ячейка 0,1 мм"

    Кол-во: 82

    "Позиция 4"

    "Фильтр скважинный сетчатый, в хладостойком исполнении 114х8,6мм,, гр.пр. Д, тип резьбовых соединений ОТТМ, исп. А, ячейка 0,1 мм"

    Кол-во: 82

    "Позиция 5"

    "Фильтр скважинный сетчатый, в хладостойком исполнении 114х8,6мм,, гр.пр. Д, тип резьбовых соединений ОТТМ, исп. А, ячейка 0,1 мм"

    Кол-во: 82

    "Позиция 6"

    "Фильтр скважинный сетчатый, в хладостойком исполнении 114х8,6мм,, гр.пр. Д, тип резьбовых соединений ОТТМ, исп. А, ячейка 0,1 мм"

    Кол-во: 82

    "Позиция 7"

    "Фильтр скважинный сетчатый, в хладостойком исполнении 114х8,6мм,, гр.пр. Д, тип резьбовых соединений ОТТМ, исп. А, ячейка 0,1 мм"

    Кол-во: 82

    "Позиция 8"

    "Фильтр скважинный сетчатый, в хладостойком исполнении 114х8,6мм,, гр.пр. Д, тип резьбовых соединений ОТТМ, исп. А, ячейка 0,1 мм"

    Кол-во: 82

    "Позиция 9"

    "Фильтр скважинный сетчатый, в хладостойком исполнении 114х8,6мм,, гр.пр. Д, тип резьбовых соединений ОТТМ, исп. А, ячейка 0,1 мм"

    Кол-во: 82

    "Позиция 10"

    "Фильтр скважинный сетчатый, в хладостойком исполнении 114х8,6мм,, гр.пр. Д, тип резьбовых соединений ОТТМ, исп. А, ячейка 0,1 мм"

    Кол-во: 82

    "Позиция 11"

    "Фильтр скважинный сетчатый, в хладостойком исполнении 114х8,6мм,, гр.пр. Д, тип резьбовых соединений ОТТМ, исп. А, ячейка 0,1 мм"

    Кол-во: 82

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