Наименование процедуры Реализация непрофильного актива АО «НПО «ПРЗ» - гаражного комплекса, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Р. Люксембург у дома №4, гараж №3, в составе: -гаража (нежилого здания) площадью 60,5 м², кадастровый номер 52:16:0050603:544; -земельного участка под ним, площадью 80 м², кадастровый номер 52:16:0050603:191.» (374-21)

Категория Аукцион

Адрес местонахождения имущества (объекта) г. Балахна, ул. Р.Люксембург у дома №4, гараж №3

Номер извещения ГП144227

Способ реализации Продажа

Продавец / инициатор продажи АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД

Предмет договора Реализация непрофильного актива АО «НПО «ПРЗ» - гаражного комплекса, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Р. Люксембург у дома №4, гараж №3, в составе: -гаража (нежилого здания) площадью 60,5 м², кадастровый номер 52:16:0050603:544; -земельного участка под ним, площадью 80 м², кадастровый номер 52:16:0050603:191.»

Начальная цена 282000.0

Валюта RUB

Размер обеспечения задатка (в рублях) 30000.00

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Этапы процедуры продажи имущества:

Дата и время начала срока подачи заявок

Дата окончания срока рассмотрения заявок