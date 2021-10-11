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Наименование процедуры
Реализация непрофильного актива АО «НПО «ПРЗ» - гаражного комплекса, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Р. Люксембург у дома №4, гараж №3, в составе: -гаража (нежилого здания) площадью 60,5 м², кадастровый номер 52:16:0050603:544; -земельного участка под ним, площадью 80 м², кадастровый номер 52:16:0050603:191.» (374-21)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Балахна, ул. Р.Люксембург у дома №4, гараж №3
Номер извещения
ГП144227
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД
Предмет договора
Реализация непрофильного актива АО «НПО «ПРЗ» - гаражного комплекса, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Р. Люксембург у дома №4, гараж №3, в составе: -гаража (нежилого здания) площадью 60,5 м², кадастровый номер 52:16:0050603:544; -земельного участка под ним, площадью 80 м², кадастровый номер 52:16:0050603:191.»
Начальная цена
282000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
30000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-08-2021 11:20 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.10.2021 16:30
Дата и время проведения
15.10.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Недвижимое имущество гаражный комплекс (далее по тексту- имущество) в составе земельного участка (категория земель: земли населенных пунктов), площадью 80м² кадастровый номер 52:16:0050603:191, и гаража (нежилого здания) площадью 60,5м² кадастровый номер 52:16:0050603:544, расположенных по адресу: Нижегородская область, Балахнинский район, г. Балахна, ул. Р.Люксембург у дома №4, гараж №3.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
9900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД
Юридический адрес
606408, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г БАЛАХНА, УЛ ГОРЬКОГО, ДОМ 34,
Контактный телефон
+7 962 517-46-15
Адрес электронной почты
zd-prz@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусарова Ольга Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Балахнинский район
Контактное лицо продавца/инициатора
Маркелова Оксана Григорьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
zd-prz@bk.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 83144 6-97-99
Адрес местонахождения продавца/инициатора
606408, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г БАЛАХНА, УЛ ГОРЬКОГО, ДОМ 34,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с Закупочной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с Закупочной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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