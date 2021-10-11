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    Главная / Торги / Реализация непрофильного актива АО «НПО «ПРЗ» - гаражного комплекса, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Р. Люксембург у дома №4, гараж №3, в составе: -гаража (нежилого здания) площадью 60,5 м², кадастровый номер 52:16:0050603:544; -земельного участка под ним, площадью 80 м², кадастровый номер 52:16:0050603:191.» (374-21)

    Реализация непрофильного актива АО «НПО «ПРЗ» - гаражного комплекса, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Р. Люксембург у дома №4, гараж №3, в составе: -гаража (нежилого здания) площадью 60,5 м², кадастровый номер 52:16:0050603:544; -земельного участка под ним, площадью 80 м², кадастровый номер 52:16:0050603:191.» (374-21)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2021 08:0011.10.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144227Дата и время окончания срока приема заявок Реализация непрофильного актива АО «НПО «ПРЗ» - гаражного комплекса, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Р. Люксембург у дома №4, гараж №3, в составе: -гаража (нежилого здания) площадью 60,5 м², кадастровый номер 52:16:0050603:544; -земельного участка под ним, площадью 80 м², кадастровый номер 52:16:0050603:191.»Балахнинский районПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация непрофильного актива АО «НПО «ПРЗ» - гаражного комплекса, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Р. Люксембург у дома №4, гараж №3, в составе: -гаража (нежилого здания) площадью 60,5 м², кадастровый номер 52:16:0050603:544; -земельного участка под ним, площадью 80 м², кадастровый номер 52:16:0050603:191.» (374-21)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Балахна, ул. Р.Люксембург у дома №4, гараж №3

    Номер извещения

    ГП144227

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД

    Предмет договора

    Реализация непрофильного актива АО «НПО «ПРЗ» - гаражного комплекса, расположенного по адресу: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Р. Люксембург у дома №4, гараж №3, в составе: -гаража (нежилого здания) площадью 60,5 м², кадастровый номер 52:16:0050603:544; -земельного участка под ним, площадью 80 м², кадастровый номер 52:16:0050603:191.»

    Начальная цена

    282000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    30000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-08-2021 11:20 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.10.2021 16:30

    Дата и время проведения

    15.10.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Документации_374_21_А_БИНАиКИД.pdf

    Отчет_по_оценке_Гараж_Балахна.pdf

    Проект_договора_купли_продажи__374_21_А_БИНАиКИД.doc

    Договор_о_задатке__проект__374_21_А_БИНАиКИД.docx

    Извещение_374_21_А_БИНАиКИД.pdf

    Форма_заявки_на_участие_374_21_А_БИНАиКИД.pdf

    презентация__гараж_ул._Р._Люксембург.pdf

    протокол_об_итогах_аукциона_ГП144227_от_15.10.21.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Недвижимое имущество гаражный комплекс (далее по тексту- имущество) в составе земельного участка (категория земель: земли населенных пунктов), площадью 80м² кадастровый номер 52:16:0050603:191, и гаража (нежилого здания) площадью 60,5м² кадастровый номер 52:16:0050603:544, расположенных по адресу: Нижегородская область, Балахнинский район, г. Балахна, ул. Р.Люксембург у дома №4, гараж №3.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    9900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРАВДИНСКИЙ РАДИОЗАВОД

    Юридический адрес

    606408, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г БАЛАХНА, УЛ ГОРЬКОГО, ДОМ 34,

    Контактный телефон

    +7 962 517-46-15

    Адрес электронной почты

    zd-prz@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусарова Ольга Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Балахнинский район

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Маркелова Оксана Григорьевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    zd-prz@bk.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 83144 6-97-99

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    606408, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г БАЛАХНА, УЛ ГОРЬКОГО, ДОМ 34,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с Закупочной документацией

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с Закупочной документацией

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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