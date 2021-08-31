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    Главная / Торги / Закупка запасных частей и комплектующих для оборудования АГЗС

    Закупка запасных частей и комплектующих для оборудования АГЗС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144235Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей и комплектующих для оборудования АГЗСЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144235

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей и комплектующих для оборудования АГЗС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 12:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП144235_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Юридический адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    Почтовый адрес

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Контактный телефон

    +7 351 245-51-12

    Факс

    +7 351 245-51-12

    Адрес электронной почты

    polyakova.ng@novatek-azk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полякова Надежда Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей и комплектующих для оборудования АГЗС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144235Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей и комплектующих для оборудования АГЗСЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    01.09.2021 10:0001.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144235Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей и комплектующих для оборудования АГЗСЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202101.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144235Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей и комплектующих для оборудования АГЗСЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей и комплектующих для оборудования АГЗС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Ростов-на-Дону,2-я Краснодарская 157/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Расчет в размере 100% осуществляется Покупателем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения Покупателем Товара и подписания сторонами товарной накладной/УПД. - Поставка производится Поставщиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания договора и спецификации с правом досрочной поставки - В стоимость Товара включена доставка и разгрузка Товара по адресу: г.Ростов-на-Дону,2-я Краснодарская 157/1
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК -АЗК
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК

    Адрес местонахождения

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,

    454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6

    Классификатор ОКПД2

    28.13.32.110

    Комплектующие (запасные части) воздушных или вакуумных насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    28.14.11.121

    Клапаны регулирующие

    28.15.24.112

    Редукторы планетарные

    22.19.30.120

    Шланги из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    22.19.73.119

    Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Договор_типовой_АУП_постоплата.doc

    25.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1022154/name/612e0c6910d703.29880547

    21.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Башмак сбрасывающий (колёсосбрасыватель) КСБ-Р ручной для типа рельсов Р-65 для сборса направо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Вентиль баллоный пропановый ВБ-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Резина техническая толщиной 5 мм. (лист 1,5м*1,5 м.)"

    Кол-во: 2.25

    "Позиция 4"

    "Струбцина NOT3 (либо Струбцина Gaslin LPG)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Диффклапан для АДАСТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Защелка крана LPG NT3 / Gazlin LPG"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Рукав раздаточный L-6 м резьба 18 для УЗСГ-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Шибер с толкателями для насоса Z-2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "модуль однострочный для УЗСГ-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Редуктор азотный для газового баллона БАЗО-50-4 БАМЗ СВ000003276"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Шланг резиновый армированный бензомаслостойкий 10х16,5"

    Кол-во: 50

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    Регион:
    Челябинская область
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