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Номер извещения
ГП144235
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка запасных частей и комплектующих для оборудования АГЗС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.08.2021 12:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
Почтовый адрес
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
Контактный телефон
+7 351 245-51-12
Факс
+7 351 245-51-12
Адрес электронной почты
polyakova.ng@novatek-azk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полякова Надежда Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка запасных частей и комплектующих для оборудования АГЗС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144235Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей и комплектующих для оборудования АГЗСЧелябинск
Подведение итогов не позднее
01.09.2021 10:0001.09.2021 10:0001.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144235Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей и комплектующих для оборудования АГЗСЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запасных частей и комплектующих для оборудования АГЗС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Ростов-на-Дону,2-я Краснодарская 157/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК -АЗК
Все закупки и тендеры НОВАТЭК -АЗК
Адрес местонахождения
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6,
454048, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КУРЧАТОВА, 6
28.13.32.110
28.14.11.121
28.15.24.112
22.19.30.120
22.19.73.119
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2.25
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 50
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