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    Главная / Торги / Закупка геотекстиля, утеплителя

    Закупка геотекстиля, утеплителя

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 18:0002.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002981Дата и время окончания срока приема заявок Закупка геотекстиля, утеплителяСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002981

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка геотекстиля, утеплителя

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 10:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    03_Договор.zip

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    Форма_ТКП .xlsx

    02_Анонс_Isource.docx

    АП002981_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка геотекстиля, утеплителя

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 18:00 GMT +302.09.2021 18:0002.09.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002981Дата и время окончания срока приема заявок Закупка геотекстиля, утеплителяСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2021 11:0020.09.2021 11:0020.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002981Подведение итогов не позднее Закупка геотекстиля, утеплителяСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 11:0020.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002981Подведение итогов не позднее Закупка геотекстиля, утеплителяСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка геотекстиля, утеплителя

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Пуровский район, урочище Холмы, ПС Холмогорская (55 км до г. Ноябрьск)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    23.99.19.111

    Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные

    23.99.12.110

    Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1036695/name/61484c286fed38.23695386

    20.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Геотекстиль нетканный 200 г/м2"

    Кол-во: 2107

    "Позиция 2"

    "Утеплитель ВЕНТИ БАТТС Д, G=60 кг/м³"

    Кол-во: 18

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