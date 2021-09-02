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    Главная / Торги / ТКП 073.20 "ЛОТКИ" (бюджет) фиксация цены до 30.09.21г.

    ТКП 073.20 "ЛОТКИ" (бюджет) фиксация цены до 30.09.21г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 15:0002.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144241Дата и время окончания срока приема заявок Бюджетный запрос. ЛОТКИ (ТКП073.20) с фиксацией до 30.09.2021.город ОктябрьскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144241

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ТКП 073.20 "ЛОТКИ" (бюджет) фиксация цены до 30.09.21г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 12:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТКП073.20__ЛОТКИ.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 34767 9-50-05

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Kukunina.EA@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кукунина Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    город Октябрьский

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Бюджетный запрос. ЛОТКИ (ТКП073.20) с фиксацией до 30.09.2021.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 15:00 GMT +302.09.2021 15:0002.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144241Дата и время окончания срока приема заявок Бюджетный запрос. ЛОТКИ (ТКП073.20) с фиксацией до 30.09.2021.город Октябрьский

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 15:0030.09.2021 15:0030.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144241Подведение итогов не позднее Бюджетный запрос. ЛОТКИ (ТКП073.20) с фиксацией до 30.09.2021.город Октябрьский

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 15:0030.09.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144241Подведение итогов не позднее Бюджетный запрос. ЛОТКИ (ТКП073.20) с фиксацией до 30.09.2021.город Октябрьский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бюджетный запрос. ЛОТКИ (ТКП073.20) с фиксацией до 30.09.2021.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Бюджетирование

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка 60 дней по факту поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лоток перфорированный 100х100х3000"

    Кол-во: 758

    "Позиция 2"

    "Угол CD 90 вертикальный внешний 100х100мм горячеоцинкованный"

    Кол-во: 320

    "Позиция 3"

    "Угол CS 90 вертикальный внутренний 100х100мм горячеоцинкованный"

    Кол-во: 80

    "Позиция 4"

    "Крышка CPO-90 на угол горизонтальный 90 градусов основание 100мм горячеоцинкованная"

    Кол-во: 240

    "Позиция 5"

    "Крышка на лоток с заземлением 3000х100"

    Кол-во: 805

    "Позиция 6"

    "Крышка на ответвитель Т-образный DL 100"

    Кол-во: 80

    "Позиция 7"

    "Крышка на угол CD-90 вертикальный внешний 90 градусов основание 100мм горячеоцинкованная"

    Кол-во: 160

    "Позиция 8"

    "Консоль с опорой ML облегченная основание 100мм цинк-ламельная"

    Кол-во: 3029

    "Позиция 9"

    "Z-образный профиль BPM-35, L=3000мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Бирка маркировочная У-134"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 11"

    "Бобышка для заземления У3.00.001"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 12"

    "Бобышка для заземления У3.00.001-04"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 13"

    "Болт М10-6g х 30.58.19 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 400

    "Позиция 14"

    "Болт М5х12 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 400

    "Позиция 15"

    "Болт М6-6g х 30.58.19 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 16"

    "Болт М8х45 полнонарезной БМ845ПН"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 17"

    "Болт оцинкованный M12x60 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 80

    "Позиция 18"

    "Болт шестигранный М8х60"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 19"

    "Винт M6х25 с гладкой головкой и квадратным подголовником"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 20"

    "Винт М5х8 для электрического соединения HDZ"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 21"

    "Винт М6х10"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 22"

    "Гайка М10-6H.5.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 400

    "Позиция 23"

    "Гайка М5 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 400

    "Позиция 24"

    "Гайка М8-6H.5.019 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 400

    "Позиция 25"

    "Гайка оцинкованная M12 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 160

    "Позиция 26"

    "Гайка с насечкой М5"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 27"

    "Гайка с насечкой М6"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 28"

    "Держатель маркировки проводника ∅ 0,6-1,2 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Держатель маркировки проводника PATG 3/15 Phoenix Contact (1013041)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 30"

    "Заглушка TC100x100 цинк-ламельная (аналог горячеоцинкованная)"

    Кол-во: 240

    "Позиция 31"

    "Заклепка вытяжная алюминиевая 4х8"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 32"

    "Кабель. стяжка, стойкая к УФ излуч.,черная РКВ 100х2,5 ВК"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 33"

    "Кольцо заземления ATELEX 16Y М16"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 34"

    "Комплект ТМАРК-1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Краска-спрей цинковая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Крепление к потолку BSF-29 (SSМ)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 37"

    "Маркировка WML 14 (25х19)A4 Phoenix Contact (0830693)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Металлорукав МРПИнг-ХЛ 15"

    Кол-во: 20

    "Позиция 39"

    "Металлорукав МРПИнг-ХЛ 20"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 40"

    "Муфта вводная ВМ (РКН)-15"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 41"

    "Муфта вводная ВМ (РКн)-20"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 42"

    "Накладка CGB для лотка основание 100мм цинк-ламельная (аналог горячеоцинкованный)"

    Кол-во: 805

    "Позиция 43"

    "Наклейка "24В" 15х50"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 44"

    "Наклейка "Опасность поражения электрическим током" 25х25 СТО 00135786-112-2006"

    Кол-во: 400

    "Позиция 45"

    "Наконечник 16-8-6-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 46"

    "Наконечник ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 47"

    "Наконечник медный луженый ТМЛ 16-6-6 ДКС (2Е6)"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 48"

    "Наконечник медный ТМЛ 16-8-6"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 49"

    "Ответвитель DL 100х100 горячеоцинкованный"

    Кол-во: 80

    "Позиция 50"

    "Пластина PTCE для заземления (медь+ никель)"

    Кол-во: 805

    "Позиция 51"

    "Пластина крепежная GTO H100 цинк-ламельная (аналоггорячеоцинкованная)"

    Кол-во: 805

    "Позиция 52"

    "Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006/Ст3 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 53"

    "Профиль П-образный для защиты кромок"

    Кол-во: 400

    "Позиция 54"

    "Профиль С-образный 41х41х3000 толщина 2.5мм горячеоцинкованный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 55"

    "Символ («220В» 15х50мм)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 56"

    "Стяжка кабельная 140x2,5мм черная ABB (SKT140-80X-100)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 57"

    "Табличка "Знак безопасности 220В" 15х50 СТО 00135786-112-2006"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 58"

    "Табличка "Знак заземления" 15х15 СТО 00135786-112-2006"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 59"

    "Табличка пластиковая UC-WMT (15х4) Phoenix Contact (0819398)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 60"

    "Табличка СТО 135786-112-2006 Знак заземления "100х100""

    Кол-во: 200

    "Позиция 61"

    "Табличка СТО 135786-112-2006 Знак заземления"15х15""

    Кол-во: 300

    "Позиция 62"

    "Трубка термоусаживаемая ТУТ 8/4 желто-зеленая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 63"

    "Трубка термоусаживаемая ТУТк 28/6 (zeta21573)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 64"

    "Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 400

    "Позиция 65"

    "Шайба 5.01.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 400

    "Позиция 66"

    "Шайба 6.01.019 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 67"

    "Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 68"

    "Шайба плоская оцинкованная M12 ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 160

    "Позиция 69"

    "Шайба пружинная оцинкованная M12 ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 160

    "Позиция 70"

    "Шпилька М10х140.58.019 ГОСТ 22042-76"

    Кол-во: 100

    "Позиция 71"

    "Шпилька М6х140.58.019 ГОСТ 22042-76"

    Кол-во: 160

    "Позиция 72"

    "Кабельные конструкции"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "Кабельные конструкции, кнопочные посты, клеммные коробки"

    Кол-во: 23

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