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    Главная / Торги / Услуги по транспортированию отходов III-IV классов опасности с объектов Нижегородского центра ОВД.

    Услуги по транспортированию отходов III-IV классов опасности с объектов Нижегородского центра ОВД.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585724Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по транспортированию отходов III-IV классов опасности с объектов Нижегородского центра ОВД.119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110585724

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по транспортированию отходов III-IV классов опасности с объектов Нижегородского центра ОВД.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.08.2021 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОНМЦД.pdf

    Запрос_котировок_в_эл._форме_Транспортирование_отходов__продление___1_.docx

    Протокол__2021_318__Признания_ЗК_в_эл._форме_несостоявшимся___32110585724__1_заявка_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1181

    Факс

    Адрес электронной почты

    31393@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгушин Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1.

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по транспортированию отходов III-IV классов опасности с объектов Нижегородского центра ОВД.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110585724Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги по транспортированию отходов III-IV классов опасности с объектов Нижегородского центра ОВД.119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1.

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2021 10:0017.09.2021 10:0017.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585724Подведение итогов не позднее Услуги по транспортированию отходов III-IV классов опасности с объектов Нижегородского центра ОВД.119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 10:0017.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585724Подведение итогов не позднее Услуги по транспортированию отходов III-IV классов опасности с объектов Нижегородского центра ОВД.119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по транспортированию отходов III-IV классов опасности с объектов Нижегородского центра ОВД.

    Начальная цена

    85 739,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    37.00.12.110

    Услуги по опорожнению и чистке выгребных ям, сточных колодцев и септиков

    Классификатор ОКВЭД2

    37.00

    Сбор и обработка сточных вод

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1035388/name/61444a10517807.93721410

    17.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по транспортированию отходов III- IV классов опасности с объектов Нижегородского центра ОВД"

    Кол-во: 1.00000

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