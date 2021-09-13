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Номер извещения
32110585724
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по транспортированию отходов III-IV классов опасности с объектов Нижегородского центра ОВД.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
25.08.2021 15:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1181
Факс
Адрес электронной почты
31393@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Долгушин Денис Александрович
Место рассмотрения предложений
119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1.
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по транспортированию отходов III-IV классов опасности с объектов Нижегородского центра ОВД.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110585724Дата окончания срока рассмотрения заявок Услуги по транспортированию отходов III-IV классов опасности с объектов Нижегородского центра ОВД.119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1.
Подведение итогов не позднее
17.09.2021 10:0017.09.2021 10:0017.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585724Подведение итогов не позднее Услуги по транспортированию отходов III-IV классов опасности с объектов Нижегородского центра ОВД.119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.09.202117.09.2021 10:0017.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585724Подведение итогов не позднее Услуги по транспортированию отходов III-IV классов опасности с объектов Нижегородского центра ОВД.119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по транспортированию отходов III-IV классов опасности с объектов Нижегородского центра ОВД.
Начальная цена
85 739,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
37.00.12.110
37.00
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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