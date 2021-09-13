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    Главная / Торги / Поставка СИЗ для защиты головы, лица и тела

    Поставка СИЗ для защиты головы, лица и тела

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.09.2021 10:0013.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110585918Дата и время окончания срока приема заявок Поставка СИЗ для защиты головы, лица и тела119027, г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110585918

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка СИЗ для защиты головы, лица и тела

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.08.2021 15:53

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Обоснование_НМЦД.pdf

    Запрос_котировок_в_электронной_форме_МСП__Поставка_СИЗ.docx

    Протокол__2021_319__Признания_ЗК_в_эл._форме_СМП_несостоявшимся___32110585918__1.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1184

    Факс

    Адрес электронной почты

    31763@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павличук Михаил Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    119027, г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка СИЗ для защиты головы, лица и тела

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202117.09.2021 10:0017.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110585918Подведение итогов не позднее Поставка СИЗ для защиты головы, лица и тела119027, г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СИЗ для защиты головы, лица и тела

    Начальная цена

    1 592 991,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    32.99.11.160

    Средства защиты головы и лица

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99.1

    Производство головных защитных уборов и прочих средств защиты

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1033072/name/61419420b2b472.99709465

    15.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Каски, очки, респираторы, щитки лицевые"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Наушники противошумные"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Рубашки «ПОЛО», халаты цветные, белые работникам кухни, жилеты, фартуки"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 4"

    "Рукавицы меховые с кожаным наладонником"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 5"

    "Костюмы, куртки утепленные зимние, брезентовые, летние, кислотостойкие, поварские, полукомбинезоны, головные уборы, плащи"

    Кол-во: 1.00000

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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