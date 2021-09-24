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Номер извещения
ГП144298
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительство «под ключ» выше отм. -4,950 многоквартирного 25-ти этажного жилого дома Литер 6 на объекте: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом литер 6 по улице Пархоменко в квартале ограниченном улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 15:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450006, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ ПАРХОМЕНКО, ДОМ 156,
Почтовый адрес
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156
Контактный телефон
+7 917 413-85-97
Факс
Адрес электронной почты
tender@uzemik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фаттахова Алия Мухарямовна
Место рассмотрения предложений
Уфа
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Строительство «под ключ» выше отм. -4,950 многоквартирного 25-ти этажного жилого дома Литер 6 на объекте: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом литер 6 по улице Пархоменко в квартале ограниченном улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2021 12:00 GMT +324.09.2021 12:0024.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144298Дата и время окончания срока приема заявок Строительство «под ключ» выше отм. -4,950 многоквартирного 25-ти этажного жилого дома Литер 6 на объекте: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом литер 6 по улице Пархоменко в квартале ограниченном улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»Уфа
Дата и время вскрытия заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144298Дата и время вскрытия заявок Строительство «под ключ» выше отм. -4,950 многоквартирного 25-ти этажного жилого дома Литер 6 на объекте: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом литер 6 по улице Пархоменко в квартале ограниченном улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»Уфа
Подведение итогов не позднее
30.09.2021 21:5930.09.2021 21:5930.09.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144298Подведение итогов не позднее Строительство «под ключ» выше отм. -4,950 многоквартирного 25-ти этажного жилого дома Литер 6 на объекте: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом литер 6 по улице Пархоменко в квартале ограниченном улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»Уфа
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.202130.09.2021 21:5930.09.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144298Подведение итогов не позднее Строительство «под ключ» выше отм. -4,950 многоквартирного 25-ти этажного жилого дома Литер 6 на объекте: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом литер 6 по улице Пархоменко в квартале ограниченном улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»Уфа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительство «под ключ» выше отм. -4,950 многоквартирного 25-ти этажного жилого дома Литер 6 на объекте: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом литер 6 по улице Пархоменко в квартале ограниченном улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
См. в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УЗЭМИК
Все закупки и тендеры АО УЗЭМИК
Адрес местонахождения
450006, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ ПАРХОМЕНКО, ДОМ 156,
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156
41.20.10.110
41.20
Документация лота
Кол-во: 1
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