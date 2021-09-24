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    Главная / Торги / Строительство «под ключ» выше отм. -4,950 многоквартирного 25-ти этажного жилого дома Литер 6 на объекте: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом литер 6 по улице Пархоменко в квартале ограниченном улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

    Строительство «под ключ» выше отм. -4,950 многоквартирного 25-ти этажного жилого дома Литер 6 на объекте: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом литер 6 по улице Пархоменко в квартале ограниченном улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2021 12:0024.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144298Дата и время окончания срока приема заявок Строительство «под ключ» выше отм. -4,950 многоквартирного 25-ти этажного жилого дома Литер 6 на объекте: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом литер 6 по улице Пархоменко в квартале ограниченном улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144298

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Строительство «под ключ» выше отм. -4,950 многоквартирного 25-ти этажного жилого дома Литер 6 на объекте: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом литер 6 по улице Пархоменко в квартале ограниченном улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 15:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Литер_6.part1.rar

    Литер_6.part2.rar

    Литер_6.part3.rar

    ГП144298_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УФИМСКИЙ ЗАВОД ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ
    Все закупки и тендеры АО УЗЭМИК

    Юридический адрес

    450006, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ ПАРХОМЕНКО, ДОМ 156,

    Почтовый адрес

    450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156

    Контактный телефон

    +7 917 413-85-97

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender@uzemik.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фаттахова Алия Мухарямовна

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительство «под ключ» выше отм. -4,950 многоквартирного 25-ти этажного жилого дома Литер 6 на объекте: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом литер 6 по улице Пархоменко в квартале ограниченном улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2021 12:00 GMT +324.09.2021 12:0024.09.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144298Дата и время окончания срока приема заявок Строительство «под ключ» выше отм. -4,950 многоквартирного 25-ти этажного жилого дома Литер 6 на объекте: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом литер 6 по улице Пархоменко в квартале ограниченном улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»Уфа

    Дата и время вскрытия заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144298Дата и время вскрытия заявок Строительство «под ключ» выше отм. -4,950 многоквартирного 25-ти этажного жилого дома Литер 6 на объекте: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом литер 6 по улице Пархоменко в квартале ограниченном улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»Уфа

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 21:5930.09.2021 21:5930.09.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144298Подведение итогов не позднее Строительство «под ключ» выше отм. -4,950 многоквартирного 25-ти этажного жилого дома Литер 6 на объекте: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом литер 6 по улице Пархоменко в квартале ограниченном улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»Уфа

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 21:5930.09.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144298Подведение итогов не позднее Строительство «под ключ» выше отм. -4,950 многоквартирного 25-ти этажного жилого дома Литер 6 на объекте: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом литер 6 по улице Пархоменко в квартале ограниченном улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительство «под ключ» выше отм. -4,950 многоквартирного 25-ти этажного жилого дома Литер 6 на объекте: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом литер 6 по улице Пархоменко в квартале ограниченном улицами Пархоменко, Кировоградской, Большой Гражданской и бульваром Ибрагимова в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    См. в ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    УфаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По согласованию с Заказчиком

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УЗЭМИК
    Все закупки и тендеры АО УЗЭМИК

    Адрес местонахождения

    450006, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ ПАРХОМЕНКО, ДОМ 156,

    450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пархоменко, д. 156

    Классификатор ОКПД2

    41.20.10.110

    Здания жилые общего назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1042318/name/61516aae4871e0.12900712

    27.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство «под ключ»"

    Кол-во: 1

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