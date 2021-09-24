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    Главная / Торги / Поставка транспортного средства класса внедорожник

    Поставка транспортного средства класса внедорожник

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144537Дата и время окончания срока приема заявок Поставкам транспортного средства класса внедорожникМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144537

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    45.08.21-ОЗЦ

    Наименование закупки

    Поставка транспортного средства класса внедорожник

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    26.08.2021 18:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_об_изменении__срока_ОЗЦ_поставка_транспортного_средства_внедорожник_1.docx

    Проект_договора_поставки_транспортного_средства_внедорожник.DOC

    Извещение_об_изменении__срока_ОЗЦ_поставка_транспортного_средства_внедорожник_1.docx

    Извещение_об_изменении__срока_ОЗЦ_поставка_транспортного_средства_внедорожник_2.docx

    Извещение_ОЗЦ_поставка_транспортного_средства.docx

    Акт_вскрытия_Поставка_транспортного_средства_класса_внедорожник.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗШЕЛЬФ
    Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4

    Почтовый адрес

    105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6

    Контактный телефон

    +7 916 541-49-54

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    smolnikova_vv@rusgasshelf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смольникова Виктория Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставкам транспортного средства класса внедорожник

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.09.2021 15:00 GMT +324.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144537Дата и время окончания срока приема заявок Поставкам транспортного средства класса внедорожникМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    24.09.2021 15:0024.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144537Дата и время вскрытия заявок Поставкам транспортного средства класса внедорожникМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 18:0008.10.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144537Подведение итогов не позднее Поставкам транспортного средства класса внедорожникМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставкам транспортного средства класса внедорожник

    Начальная цена

    3 627 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «РУСГАЗШЕЛЬФ»
    Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4

    105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6

    Классификатор ОКПД2

    45.11

    Услуги по торговле легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности

    Классификатор ОКВЭД2

    45.11

    Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1046491/name/6155caf740e2a5.33954504

    30.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "транспортное средство класса внедорожник"

    Кол-во: 1

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