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Номер извещения
ГП144537
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка транспортного средства класса внедорожник
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
26.08.2021 18:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4
Почтовый адрес
105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6
Контактный телефон
+7 916 541-49-54
Факс
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Адрес электронной почты
smolnikova_vv@rusgasshelf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смольникова Виктория Витальевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставкам транспортного средства класса внедорожник
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.09.2021 15:00 GMT +324.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144537Дата и время окончания срока приема заявок Поставкам транспортного средства класса внедорожникМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.09.2021 15:0024.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП144537Дата и время вскрытия заявок Поставкам транспортного средства класса внедорожникМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставкам транспортного средства класса внедорожник
Начальная цена
3 627 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«РУСГАЗШЕЛЬФ»
Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4
105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6
45.11
45.11
Документация лота
Кол-во: 1
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