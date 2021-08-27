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    Главная / Торги / Закупка кирпича, бордюрного камня

    Закупка кирпича, бордюрного камня

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 17:0027.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002979Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кирпича, бордюрного камняСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002979

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кирпича, бордюрного камня

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 09:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01_Письмо_руководителю_организации.pdf

    Форма_ТКП .xlsx

    02_Анонс_Isource.docx

    03_Договор.zip

    АП002979_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 749

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aa.romanov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романов Артём Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кирпича, бордюрного камня

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 17:00 GMT +327.08.2021 17:0027.08.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002979Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кирпича, бордюрного камняСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 10:0015.09.2021 10:0015.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002979Подведение итогов не позднее Закупка кирпича, бордюрного камняСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 10:0015.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002979Подведение итогов не позднее Закупка кирпича, бордюрного камняСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кирпича, бордюрного камня

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Пуровский район, урочище Холмы, ПС Холмогорская (55 км до г. Ноябрьск)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 30 календарных дней по факту поставки Товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    23.70.1

    Камень разрезанный, обработанный и отделанный

    23.32.11

    Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1022592/name/612f0c13cbcc73.38465824

    01.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бордюрный камень 500х250х60"

    Кол-во: 3512

    "Позиция 2"

    "Кирпич полнотелый одинарный КОРПф 1НФ/100/2.0/50"

    Кол-во: 47

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