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    Главная / Торги / Оказание услуг по аренде, установке и настройке оборудования, с целью организации беспроводной системы передачи данных, предназначенной для подключения автоматизированных устройств к сети Wi-Fi на базах ООО Газпромнефть-Снабжение на площадке Коротчаево и Новый Уренгой

    Оказание услуг по аренде, установке и настройке оборудования, с целью организации беспроводной системы передачи данных, предназначенной для подключения автоматизированных устройств к сети Wi-Fi на базах ООО Газпромнефть-Снабжение на площадке Коротчаево и Новый Уренгой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.09.2021 15:0024.09.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002978Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аренде, установке и настройке оборудования, с целью организации беспроводной системы передачи данных, предназначеСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002978

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0080115-357-2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по аренде, установке и настройке оборудования, с целью организации беспроводной системы передачи данных, предназначенной для подключения автоматизированных устройств к сети Wi-Fi на базах ООО Газпромнефть-Снабжение на площадке Коротчаево и Новый Уренгой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.08.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО

    Юридический адрес

    190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207

    Почтовый адрес

    190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207

    Контактный телефон

    +7 812 493-25-63 доб. 27744

    Адрес электронной почты

    tender-ito@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочкарева Анна Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по аренде, установке и настройке оборудования, с целью организации беспроводной системы передачи данных, предназначе

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.11.202108.11.2021 15:0008.11.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002978Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аренде, установке и настройке оборудования, с целью организации беспроводной системы передачи данных, предназначеСанкт-Петербург

    Предмет договора

    Оказание услуг по аренде, установке и настройке оборудования, с целью организации беспроводной системы передачи данных, предназначе

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ ИТО

    Адрес местонахождения

    190013, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 60/129, литера А, часть помещения 1-Н, комнаты 195-207

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