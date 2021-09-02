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Номер извещения
32110584219
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка нефтепродуктов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
25.08.2021 11:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, null 8 МАРТА/НАРОДНОЙ ВОЛИ, 62/45,
Почтовый адрес
620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45
Контактный телефон
+7 343 283-11-81
Факс
--
Адрес электронной почты
ogz@usue.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новосёлова Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка нефтепродуктов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нефтепродуктов
Начальная цена
510 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Детальное описание предмета закупки содержится в Части II. «Описание предмета закупки»
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Заказчик получает Товары непосредственно в торговых точках Поставщика с 01.10.2021 по 31.12.2021Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРГЭУ
Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРГЭУ
Адрес местонахождения
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, null 8 МАРТА/НАРОДНОЙ ВОЛИ, 62/45,
620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45
19.20.21.120
47.30.11
Документация лота
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