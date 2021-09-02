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    Главная / Торги / Поставка нефтепродуктов

    Поставка нефтепродуктов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 08:0002.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584219Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нефтепродуктов620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110584219

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка нефтепродуктов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    25.08.2021 11:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение___проект_договора__расчет_НМЦ_.docx

    Протокол_подведения_итогов___06.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРГЭУ

    Юридический адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, null 8 МАРТА/НАРОДНОЙ ВОЛИ, 62/45,

    Почтовый адрес

    620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45

    Контактный телефон

    +7 343 283-11-81

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ogz@usue.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новосёлова Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка нефтепродуктов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.09.202106.09.2021 12:0006.09.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584219Подведение итогов не позднее Поставка нефтепродуктов620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нефтепродуктов

    Начальная цена

    510 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Детальное описание предмета закупки содержится в Части II. «Описание предмета закупки»

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик получает Товары непосредственно в торговых точках Поставщика с 01.10.2021 по 31.12.2021Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Частью III. «Проект договора»
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРГЭУ
    Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, УРГЭУ

    Адрес местонахождения

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, null 8 МАРТА/НАРОДНОЙ ВОЛИ, 62/45,

    620144, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, д. 62/45

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.120

    Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по исследовательскому методу

    Классификатор ОКВЭД2

    47.30.11

    Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1025771/name/6135ecddd6a331.26411322

    06.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах"

    Кол-во:

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