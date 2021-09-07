Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / КО №16056/КО - Ремонт, наладка, поверка сигнализаторов ПДК газов в воздухепомещений ХЦ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС (221P200527)

    КО №16056/КО - Ремонт, наладка, поверка сигнализаторов ПДК газов в воздухепомещений ХЦ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС (221P200527)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 10:0007.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583637Дата и время окончания срока приема заявок КО №16056/КО - Ремонт, наладка, поверка сигнализаторов ПДК газов в воздухепомещений ХЦ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС (221P200527)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110583637

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО №16056/КО - Ремонт, наладка, поверка сигнализаторов ПДК газов в воздухепомещений ХЦ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС (221P200527)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.08.2021 09:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перенос_ДВ_16056_ko.rar

    Документация и извещение

    16056_КО_1_202_ОГК_2_КО_23.09.2021.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 503

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kantonov@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антонов Кирилл Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КО №16056/КО - Ремонт, наладка, поверка сигнализаторов ПДК газов в воздухепомещений ХЦ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС (221P200527)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    08.10.202108.10.2021 23:5908.10.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583637Подведение итогов не позднее КО №16056/КО - Ремонт, наладка, поверка сигнализаторов ПДК газов в воздухепомещений ХЦ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС (221P200527)119526, Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КО №16056/КО - Ремонт, наладка, поверка сигнализаторов ПДК газов в воздухепомещений ХЦ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС (221P200527)

    Начальная цена

    968 563,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОГК-2
    Все закупки и тендеры ПАО ОГК-2

    Адрес местонахождения

    356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск, нет, нет

    195140, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 66, корпус 1, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    33.13.1

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.13

    Ремонт электронного и оптического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1042673/name/61519789156ac7.37299734

    27.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КО №16056/КО - Ремонт, наладка, поверка сигнализаторов ПДК газов в воздухепомещений ХЦ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС (221P200527)"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32110207976
    КО №15747/КО - Ремонт, сдача в поверку средств измерений нижнего уровня АСУ ТП ВПУ для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС (221P200533)
    КО №15747/КО - Ремонт, сдача в поверку средств измерений нижнего уровня АСУ ТП ВПУ для нужд...
    474995
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.04.2021 10:00(GMT+03:00)
    2 062 769
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32110220683
    КО №15758/КО - Сервисное обслуживание систем "Тандем" для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС (221P200522)
    КО №15758/КО - Сервисное обслуживание систем "Тандем" для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская...
    476823
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.04.2021 10:00(GMT+03:00)
    889 577
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить