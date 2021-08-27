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    Главная / Торги / Закупка спортинвентаря

    Закупка спортинвентаря

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002975Дата и время окончания срока приема заявок Закупка спортинвентаряСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП002975

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка спортинвентаря

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 09:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2_Антикоррупционная оговорка - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 1 _Форма Спецификации_к Договору поставки (прямой)_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Договор_Поставки_ЦЗС-Покупатель - ПравкиДарьи.docx

    Приложение 3 к Договору поставки_прямой_ЦЗС_Покупатель_Соглашение об ЭДО - ПравкиДарьи.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Почтовый адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 581

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    s.balashov@isource.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка спортинвентаря

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2021 12:00 GMT +327.08.2021 12:0027.08.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП002975Дата и время окончания срока приема заявок Закупка спортинвентаряСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2021 09:3015.09.2021 09:3015.09.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002975Подведение итогов не позднее Закупка спортинвентаряСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.09.202115.09.2021 09:3015.09.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП002975Подведение итогов не позднее Закупка спортинвентаряСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка спортинвентаря

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно характеристикам позиции лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приобское М/Р, ХМАОРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней по факту поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Все закупки и тендеры АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Набережная Якиманская, 2

    Классификатор ОКПД2

    32.30.14.119

    Инвентарь для занятий физкультурой, гимнастикой и атлетикой прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Велотренажер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Велотренажер"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Ворота для мини футбола В=3м h=2м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Ворота для мини футбола В=3м h=2м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Вышка судейская H=220см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Вышка судейская H=220см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Гиря 14 кг Titan"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Гиря 14 кг Titan"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Гиря 16 кг Titan"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Гиря 16 кг Titan"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Гиря 18 кг Titan"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Гиря 18 кг Titan"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Гиря 24 кг Titan"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Гиря 24 кг Titan"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Гиря 32 кг Titan"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Гиря 32 кг Titan"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Гриф ANGLED BAR CHROMIUM Technogym"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Гриф ANGLED BAR CHROMIUM Technogym"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Гриф Eleiko/3000256"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Гриф Eleiko/3000256"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Гриф IB-86-7CE Hampton"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Гриф IB-86-7CE Hampton"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Гриф OB-05 FitnesSport"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Гриф OB-60 Ivanko Barbell"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Гриф OB-60 Ivanko Barbell"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Гриф OBZ-30B Ivanko Barbell"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Диск FitnesSport/RCP17-10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Диск FitnesSport/RCP17-15"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Диск FitnesSport/RCP17-2,5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Диск FitnesSport/RCP17-20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Диск FitnesSport/RCP17-5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Диск Olympic Grip Hampton/KHOG-R-10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Диск Olympic Grip Hampton/KHOG-R-15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Диск Olympic Grip Hampton/KHOG-R-20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Диск Olympic Grip Hampton/KHOG-R-5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "Диск Urethane encased dick 1,25 кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Диск Urethane encased dick 1,25 кг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Диск Urethane encased dick 10 кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Диск Urethane encased dick 10 кг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "Диск Urethane encased dick 2,5 кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Диск Urethane encased dick 2,5 кг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Диск Urethane encased dick 20 кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Диск Urethane encased dick 20 кг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Диск Urethane encased dick 5 кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Диск Urethane encased dick 5 кг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Дорожка Aero8700 PROXIMA/PROT-209"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Дорожка T7XE 2012 Matrix"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Дорожка T7XE 2012 Matrix"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Замок Oxygen Fitness/OC/OCXC"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Замок Пружинка Hampton"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Кольцо баскетбольное d=450мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Кольцо баскетбольное d=450мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Комплекс X Press Pro Body Craft/78600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Корзина 750х1050х750мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Корзина 750х1050х750мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Мат гимнастический 2000х1000х100мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "Мат гимнастический 2000х1000х100мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 58"

    "Мешок HBP6 FightTech"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Мяч Brilliant Super FIFA Select/810108"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Мяч Brilliant Super FIFA Select/810108"

    Кол-во: 12

    "Позиция 61"

    "Мяч MVA200 Mikasa"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Мяч MVA200 Mikasa"

    Кол-во: 12

    "Позиция 63"

    "Мяч баскетбольный MOLTEN BGF7"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "Мяч баскетбольный MOLTEN BGF7"

    Кол-во: 12

    "Позиция 65"

    "Набор гантелей SDRS550 Body Solid"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Набор гантелей SDRS550 Body Solid"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Перчатки Protex2 Gel Everlast"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Подставка IPT-BP Hampton"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Покрытие Sagama Sport-Terra 1000"

    Кол-во: 36

    "Позиция 70"

    "Пояс Dipping Belt Grizzly/8551-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Ряд гантельный 10 пар 2,5-25 кг Matrix"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Ряд гантельный FDS-05 Body Solid"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Ряд гантельный FDS-05 Body Solid"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Сетка баскетбольная d=450мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Сетка баскетбольная d=450мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "Сетка волейбольная 1х9,5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Сетка волейбольная 1х9,5м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Сетка разделительная 50х50мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 79"

    "Сетка разделительная 50х50мм"

    Кол-во: 44

    "Позиция 80"

    "Скамья 1500х350х450мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 81"

    "Скамья 1500х350х450мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "Скамья 2180х1500х2000мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Скамья 2180х1500х2000мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Скамья 2500х230х300мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Скамья 2500х230х300мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Скамья CRUNCH BENCH Technogym"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Скамья CRUNCH BENCH Technogym"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Скамья E3043 Svensson"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Скамья Proxima/BH-505015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Скамья Spirit/SP-4204"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Стенка шведская 2800х1000мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "Стенка шведская 2800х1000мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 93"

    "Стойка Aerofit/IT717"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Стойка Aerofit/IT717"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Стойка CXT-255 TuffStuff Fitness"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Стойка DR-14 FitnesSport"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Стойка баскетбольная вынос щита 3250мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Стойка баскетбольная вынос щита 3250мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 99"

    "Стойка волейбольная d=76мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Стойка волейбольная d=76мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Стойка МВ 2.11 MB Barbell"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Стол теннисный Sport 300м Outdoor"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Стол теннисный Sport 300м Outdoor"

    Кол-во: 5

    "Позиция 104"

    "Тренажер 1320х2110х2043мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Тренажер 1320х2110х2043мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Тренажер 50х106х76см"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Тренажер 50х106х76см"

    Кол-во: 6

    "Позиция 108"

    "Тренажер Bronze Gym M5-06/07 Neotren"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Тренажер Digger HD010-4 Hasttings"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Тренажер GS348 Body Solid"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Тренажер REBEL-G9LP REBEL/RHG09LP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Тренажер REBEL-G9LP REBEL/RHG09LP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Тренажер TuffStuff Fitness/CAC-365"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Тренажер UG-P2019 UltraGym"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Тренажер Скамья Скотта Spirit/SP-4206"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Ферма баскетбольная вынос 1200мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Ферма баскетбольная вынос 1200мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 118"

    "Щит баскетбольный 1200х900мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Щит баскетбольный 1200х900мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 120"

    "Щит навесной 600х600мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Щит навесной 600х600мм"

    Кол-во: 4

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    БЗФ
    Запрос предложений № ГП201485
    Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»
    Разработка и согласование «Проекта санитарно – защитной зоны промплощадки ООО «БЗФ»
    584805
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Ф-л Банка ГПБ (АО) Дальневосточный
    Запрос предложений № ГП148297
    Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в зданиях Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный», расположенных в г. Южно-Сахалинск
    Оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в зданиях Ф-ла Банка ГПБ...
    581175
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    АО ВТУ
    Запрос предложений № ГП148155
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    Поставка металлопроката для отдела капительного строительства АО «ВТУ»
    580743
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    АО ПОРТ ВАНИНО
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211053300
    Оказание услуг по дроблению плотных горных пород для получения отсева для нужд АО "Порт Ванино" (ГП589434)
    Оказание услуг по дроблению плотных горных пород для получения отсева для нужд АО "Порт...
    589434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    182 008
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЦЕНТР
    Конкурентный отбор № АП014412
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с лотовой закупкой
    Поставка антисептиков для обработки рук и поверхностей для АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» с...
    594534
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
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