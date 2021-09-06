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    Главная / Торги / Поставка глухих заглушек ПЗУ

    Поставка глухих заглушек ПЗУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 16:3006.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583611Дата и время окончания срока приема заявок Поставка глухих заглушек ПЗУРостов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110583611

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка глухих заглушек ПЗУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.08.2021 09:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Пакет_документов.doc

    Извещение.docx

    Протокол__490_от_07.09.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Почтовый адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Контактный телефон

    +7 863 282-50-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.suhorukov@rvdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухоруков Иван Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка глухих заглушек ПЗУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2021 16:30 GMT +306.09.2021 16:3006.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583611Дата и время окончания срока приема заявок Поставка глухих заглушек ПЗУРостов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    06.09.2021 16:3006.09.2021 16:3006.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110583611Дата и время вскрытия заявок Поставка глухих заглушек ПЗУРостов-на-Дону

    Подведение итогов не позднее

    07.09.2021 14:0007.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583611Подведение итогов не позднее Поставка глухих заглушек ПЗУРостов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202107.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583611Подведение итогов не позднее Поставка глухих заглушек ПЗУРостов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка глухих заглушек ПЗУ

    Начальная цена

    692 784,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в п.5 информационной карты запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется силами и транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, 8/1. Стоимость доставки входит в стоимость Товара.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной карте запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Классификатор ОКПД2

    22.19.73.119

    Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027477/name/613868c5613ba7.56175360

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Герметизатор ПЗУ-1КМВ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Герметизатор ПЗУ-2КМВ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 3"

    "Герметизатор ПЗУ-3КМВ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Герметизатор ПЗУ-4КМВ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Герметизатор ПЗУ-5КМВ"

    Кол-во: 2

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