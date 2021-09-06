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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110583611
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка глухих заглушек ПЗУ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.08.2021 09:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Почтовый адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
Контактный телефон
+7 863 282-50-50
Факс
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Адрес электронной почты
i.suhorukov@rvdk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухоруков Иван Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка глухих заглушек ПЗУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2021 16:30 GMT +306.09.2021 16:3006.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583611Дата и время окончания срока приема заявок Поставка глухих заглушек ПЗУРостов-на-Дону
Дата и время вскрытия заявок
06.09.2021 16:3006.09.2021 16:3006.09.2021 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110583611Дата и время вскрытия заявок Поставка глухих заглушек ПЗУРостов-на-Дону
Подведение итогов не позднее
07.09.2021 14:0007.09.2021 14:0007.09.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583611Подведение итогов не позднее Поставка глухих заглушек ПЗУРостов-на-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка глухих заглушек ПЗУ
Начальная цена
692 784,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в п.5 информационной карты запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется силами и транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, 8/1. Стоимость доставки входит в стоимость Товара.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293
22.19.73.119
22.19
Документация лота
Кол-во: 12
Кол-во: 11
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
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