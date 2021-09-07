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    Главная / Торги / Проведение работ по сертификации ракетно-космической техники для нужд КБ "Арматура"

    Проведение работ по сертификации ракетно-космической техники для нужд КБ "Арматура"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 08:0007.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110583657Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по сертификации ракетно-космической техники для нужд КБ "Арматура"601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110583657

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    54_2021_82_КБА

    Наименование закупки

    Проведение работ по сертификации ракетно-космической техники для нужд КБ "Арматура"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.08.2021 09:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ_ЗК_54_2021_82_КБА_ФСС_КТ_ред.docx

    Протокол_103_итоги.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 49232 9-52-95

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    kba.zakupki@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Разгуляев Андрей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение работ по сертификации ракетно-космической техники для нужд КБ "Арматура"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110583657Дата окончания срока рассмотрения заявок Проведение работ по сертификации ракетно-космической техники для нужд КБ "Арматура"601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2021 13:1508.09.2021 13:1508.09.2021 13:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583657Подведение итогов не позднее Проведение работ по сертификации ракетно-космической техники для нужд КБ "Арматура"601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 13:1508.09.2021 13:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583657Подведение итогов не позднее Проведение работ по сертификации ракетно-космической техники для нужд КБ "Арматура"601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ по сертификации ракетно-космической техники для нужд КБ "Арматура"

    Начальная цена

    1 480 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4 условные единицы.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Исполнителя.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 3 «Проект договора», разделом 4 «Техническое задание».
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.129

    Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20.8

    Сертификация продукции, услуг и организаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1026934/name/6137598cd53ec8.88256183

    07.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сертификация продукции, услуг и организаций"

    Кол-во: 4.00000

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