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Номер извещения
32110583657
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Проведение работ по сертификации ракетно-космической техники для нужд КБ "Арматура"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
25.08.2021 09:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 49232 9-52-95
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
kba.zakupki@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Разгуляев Андрей Михайлович
Место рассмотрения предложений
601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
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Проведение работ по сертификации ракетно-космической техники для нужд КБ "Арматура"
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110583657Дата окончания срока рассмотрения заявок Проведение работ по сертификации ракетно-космической техники для нужд КБ "Арматура"601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
Подведение итогов не позднее
08.09.2021 13:1508.09.2021 13:1508.09.2021 13:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583657Подведение итогов не позднее Проведение работ по сертификации ракетно-космической техники для нужд КБ "Арматура"601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.202108.09.2021 13:1508.09.2021 13:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583657Подведение итогов не позднее Проведение работ по сертификации ракетно-космической техники для нужд КБ "Арматура"601909, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 22, КБ «Арматура» - филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по сертификации ракетно-космической техники для нужд КБ "Арматура"
Начальная цена
1 480 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 условные единицы.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Исполнителя.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
71.20.19.129
71.20.8
Документация лота
Кол-во: 4.00000
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