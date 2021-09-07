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Номер извещения
32110584708
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товаров: коверов газовых - для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.08.2021 12:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,
Почтовый адрес
460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39
Контактный телефон
+7 3532 34-13-52
Факс
+7 3532 34-13-13
Адрес электронной почты
o011113@oblgaz56.ru
Ф.И.О. контактного лица
Архипова Ирина Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Оренбург, ул. Краснознаменная 39
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» коверов газовых
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» коверов газовых
Начальная цена
158 227,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
Адрес местонахождения
460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,
460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39
22.21.21.129
22.21
Документация лота
Кол-во: 93.00000
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