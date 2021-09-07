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    Главная / Торги / Поставка товаров: коверов газовых - для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»

    Поставка товаров: коверов газовых - для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.09.2021 06:5907.09.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584708Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» коверов газовыхОренбург, ул. Краснознаменная 39Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110584708

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    348-т/2021

    Наименование закупки

    Поставка товаров: коверов газовых - для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.08.2021 12:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    03_Коммерческое_предложение__Форма_2____товары.xlsx

    06_Расчет_НМЦ_КО.xlsx

    05_Проект_договора_поставки_товаров__единовременная_поставка_.doc

    01_Извещение_КО.pdf

    Извещение_о_внесении_изменений.doc

    04_ТЗ___Ковера.xlsx

    02_Документация_КО.docx

    Итоговый_протокол_КО_348_т_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-52

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o011113@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Архипова Ирина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул. Краснознаменная 39

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» коверов газовых

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 08:0008.09.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584708Подведение итогов не позднее Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» коверов газовыхОренбург, ул. Краснознаменная 39

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» коверов газовых

    Начальная цена

    158 227,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    22.21.21.129

    Трубы полимерные жесткие прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028619/name/6139af08532284.43856419

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 93.00000

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    Цена не указана
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