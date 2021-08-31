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Номер извещения
32110583549
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по демонтажу старого пассажирского лифта (ПП-0471 зав. № 53666 инвентарный 6Л (3бл., 13 ось)) и монтажу нового пассажирского лифта для нужд ЛИБ «Байконур»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
25.08.2021 09:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 797-33-33 доб. 27526
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Еремина Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение работ по демонтажу старого пассажирского лифта ПП-0471 зав. №53666 инвентарный 6Л (3бл., 13 ось) и монтажу нового пассажирского лифта для нужд АО "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева ЛИБ "Байконур"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.202108.09.2021 11:0008.09.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110583549Подведение итогов не позднее Выполнение работ по демонтажу старого пассажирского лифта ПП-0471 зав. №53666 инвентарный 6Л (3бл., 13 ось) и монтажу нового пассажирского лифта для нужд АО "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева ЛИБ "Байконур"Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по демонтажу старого пассажирского лифта ПП-0471 зав. №53666 инвентарный 6Л (3бл., 13 ось) и монтажу нового пассажирского лифта для нужд АО "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева ЛИБ "Байконур"
Начальная цена
2 396 616,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
43.29.19.110
43.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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