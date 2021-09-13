Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по ремонту и сервисному обслуживанию компрессорных установок «ENERPROJECT SA» EGSI-S-400/600WA, EGSI-S-150/200WA на Вынгапуровском, Еты-Пуровском, Вынгаяхинском месторождении для нужд АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в 2022-2023 гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП002973 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0080852-301-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор организации, способной оказать услуги по ремонту и сервисному обслуживанию компрессорных установок «ENERPROJECT SA» EGSI-S-400/600WA, EGSI-S-150/200WA на Вынгапуровском, Еты-Пуровском, Вынгаяхинском месторождении для нужд АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в 2022-2023 гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-НОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ Юридический адрес 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87 Почтовый адрес 629807, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Ленина, д.59/87 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4674 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Бек Евгений Вольдемарович Место рассмотрения заявок Тюмень Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Ремонт и сервисное обслуживание оборудования компрессорных станций по перекачке газа, а именно ремонт и сервисное обслуживание компр Дата и время окончания срока приема заявок 13.09.2021 13:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП002973 Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт и сервисное обслуживание оборудования компрессорных станций по перекачке газа, а именно ремонт и сервисное обслуживание компр Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Ремонт и сервисное обслуживание оборудования компрессорных станций по перекачке газа, а именно ремонт и сервисное обслуживание компр Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт