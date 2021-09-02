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    Главная / Торги / Внесение изменений в проектную документацию шифр ТСК 246-2.19-КЭО (изм.1), разработанную ООО "ГК Терм", и на монтаж систем электрического обогрева водосточной системы кровли корпуса №51, ПАО "МЗИК"

    Внесение изменений в проектную документацию шифр ТСК 246-2.19-КЭО (изм.1), разработанную ООО "ГК Терм", и на монтаж систем электрического обогрева водосточной системы кровли корпуса №51, ПАО "МЗИК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 06:0002.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584737Дата и время окончания срока приема заявок Внесение изменений в проектную документацию шифр ТСК 246-2.19-КЭО (изм.1), разработанную ООО "ГК Терм", и на монтаж систем электрического обогрева водосточной системы кровли корпуса №51, ПАО "МЗИК"620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110584737

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    530/49-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Внесение изменений в проектную документацию шифр ТСК 246-2.19-КЭО (изм.1), разработанную ООО "ГК Терм", и на монтаж систем электрического обогрева водосточной системы кровли корпуса №51, ПАО "МЗИК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.08.2021 12:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет НМЦ

    Расчет НМЦ

    Извещение

    32110584737_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Внесение изменений в проектную документацию шифр ТСК 246-2.19-КЭО (изм.1), разработанную ООО "ГК Терм", и на монтаж систем электрического обогрева водосточной системы кровли корпуса №51, ПАО "МЗИК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 06:00 GMT +302.09.2021 06:0002.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584737Дата и время окончания срока приема заявок Внесение изменений в проектную документацию шифр ТСК 246-2.19-КЭО (изм.1), разработанную ООО "ГК Терм", и на монтаж систем электрического обогрева водосточной системы кровли корпуса №51, ПАО "МЗИК"620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 06:0002.09.2021 06:0002.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110584737Дата и время вскрытия заявок Внесение изменений в проектную документацию шифр ТСК 246-2.19-КЭО (изм.1), разработанную ООО "ГК Терм", и на монтаж систем электрического обогрева водосточной системы кровли корпуса №51, ПАО "МЗИК"620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584737Подведение итогов не позднее Внесение изменений в проектную документацию шифр ТСК 246-2.19-КЭО (изм.1), разработанную ООО "ГК Терм", и на монтаж систем электрического обогрева водосточной системы кровли корпуса №51, ПАО "МЗИК"620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Внесение изменений в проектную документацию шифр ТСК 246-2.19-КЭО (изм.1), разработанную ООО "ГК Терм", и на монтаж систем электрического обогрева водосточной системы кровли корпуса №51, ПАО "МЗИК"

    Начальная цена

    536 582,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, Акта о приемке выполненных работ (ф.№КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (ф.№КС-3), при наличии счета на оплату и счета-фактуры. Датой выполнения этапа работ является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ (ф.№КС-2) Заказчиком.; Однрократная закупка; Срок начала выполнения работ – в течение трех календарных дней с момента заключения договора. Моментом заключения договора является момент подписания договора обеими сторонами на ЭТП.Срок окончания выполнения работ – не позднее 15.10.2021г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.290

    Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1024562/name/6131cc8de30117.44401259

    03.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Внесение изменений в проектную документацию шифр ТСК 246-2.19-КЭО (изм.1), разработанную ООО "ГК Терм", и на монтаж систем электрического обогрева водосточной системы кровли корпуса №51, ПАО "МЗИК""

    Кол-во: 1

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