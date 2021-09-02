Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится по безналичному расчету в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, Акта о приемке выполненных работ (ф.№КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (ф.№КС-3), при наличии счета на оплату и счета-фактуры. Датой выполнения этапа работ является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ (ф.№КС-2) Заказчиком.; Однрократная закупка; Срок начала выполнения работ – в течение трех календарных дней с момента заключения договора. Моментом заключения договора является момент подписания договора обеими сторонами на ЭТП.Срок окончания выполнения работ – не позднее 15.10.2021г.