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Номер извещения
32110584737
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Внесение изменений в проектную документацию шифр ТСК 246-2.19-КЭО (изм.1), разработанную ООО "ГК Терм", и на монтаж систем электрического обогрева водосточной системы кровли корпуса №51, ПАО "МЗИК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
25.08.2021 12:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-65
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki_345@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хасанов Александр Тахирович
Место рассмотрения предложений
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
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Внесение изменений в проектную документацию шифр ТСК 246-2.19-КЭО (изм.1), разработанную ООО "ГК Терм", и на монтаж систем электрического обогрева водосточной системы кровли корпуса №51, ПАО "МЗИК"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2021 06:00 GMT +302.09.2021 06:0002.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584737Дата и время окончания срока приема заявок Внесение изменений в проектную документацию шифр ТСК 246-2.19-КЭО (изм.1), разработанную ООО "ГК Терм", и на монтаж систем электрического обогрева водосточной системы кровли корпуса №51, ПАО "МЗИК"620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Дата и время вскрытия заявок
02.09.2021 06:0002.09.2021 06:0002.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110584737Дата и время вскрытия заявок Внесение изменений в проектную документацию шифр ТСК 246-2.19-КЭО (изм.1), разработанную ООО "ГК Терм", и на монтаж систем электрического обогрева водосточной системы кровли корпуса №51, ПАО "МЗИК"620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.09.202108.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584737Подведение итогов не позднее Внесение изменений в проектную документацию шифр ТСК 246-2.19-КЭО (изм.1), разработанную ООО "ГК Терм", и на монтаж систем электрического обогрева водосточной системы кровли корпуса №51, ПАО "МЗИК"620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Внесение изменений в проектную документацию шифр ТСК 246-2.19-КЭО (изм.1), разработанную ООО "ГК Терм", и на монтаж систем электрического обогрева водосточной системы кровли корпуса №51, ПАО "МЗИК"
Начальная цена
536 582,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 КОМПЛ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
43.21.10.290
43.21
Документация лота
Кол-во: 1
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