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    Главная / Торги / Поставка матов прошивных

    Поставка матов прошивных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144197Дата и время окончания срока приема заявок Поставка матов прошивныхМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП144197

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка матов прошивных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.08.2021 09:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    201202_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.3__с_02.12.2020_.doc

    ТЗ__МТР__актуал.docx

    Форма_КП_маты.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1487

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    OrlovSV@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлов Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка матов прошивных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.08.2021 10:00 GMT +330.08.2021 10:0030.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП144197Дата и время окончания срока приема заявок Поставка матов прошивныхМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2021 10:0030.09.2021 10:0030.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144197Подведение итогов не позднее Поставка матов прошивныхМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.09.202130.09.2021 10:0030.09.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП144197Подведение итогов не позднее Поставка матов прошивныхМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка матов прошивных

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    300 м3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, ДФО, Амурская область, Свободненский район, г. Свободный, объект АГХКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течении 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    13.99.13.131

    Полотна пропитанные с покрытием или дублированные вязально-прошивные из натуральных или химических нитей

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мат минераловатный из каменной ваты с односторонним покрытием сеткой из стальной гальванизированной проволоки, с коэффициентом теплопроводности l при 125 градусов С не более 0,047 Вт/(мК) Купл=1,0, плотность не менее 80 кг/м3 арматура d=40мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Мат минераловатный из каменной ваты с односторонним покрытием сеткой из стальной гальванизированной проволоки, с коэффициентом теплопроводности l при 125 градусов С не более 0,047 Вт/(мК) Купл=1,0, плотность не менее 80 кг/м3 арматура d=50мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Мат минераловатный из каменной ваты с односторонним покрытием сеткой из стальной гальванизированной проволоки, с коэффициентом теплопроводности l при 125 градусов С не более 0,047 Вт/(мК) Купл=1,0, плотность не менее 80 кг/м3 арматура d=60мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Мат минераловатный из каменной ваты с односторонним покрытием сеткой из стальной гальванизированной проволоки, с коэффициентом теплопроводности l при 125 градусов С не более 0,047 Вт/(мК) Купл=1,0, плотность не менее 80 кг/м3 арматура d=70мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Мат минераловатный из каменной ваты с односторонним покрытием сеткой из стальной гальванизированной проволоки, с коэффициентом теплопроводности l при 125 градусов С не более 0,047 Вт/(мК) Купл=1,0, плотность не менее 80 кг/м3 трубопровод d=70мм"

    Кол-во: 291

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