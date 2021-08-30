Оплата 100% в течении 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Мат минераловатный из каменной ваты с односторонним покрытием сеткой из стальной гальванизированной проволоки, с коэффициентом теплопроводности l при 125 градусов С не более 0,047 Вт/(мК) Купл=1,0, плотность не менее 80 кг/м3 арматура d=40мм" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Мат минераловатный из каменной ваты с односторонним покрытием сеткой из стальной гальванизированной проволоки, с коэффициентом теплопроводности l при 125 градусов С не более 0,047 Вт/(мК) Купл=1,0, плотность не менее 80 кг/м3 арматура d=50мм" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Мат минераловатный из каменной ваты с односторонним покрытием сеткой из стальной гальванизированной проволоки, с коэффициентом теплопроводности l при 125 градусов С не более 0,047 Вт/(мК) Купл=1,0, плотность не менее 80 кг/м3 арматура d=60мм" Кол-во: 3

"Позиция 4" "Мат минераловатный из каменной ваты с односторонним покрытием сеткой из стальной гальванизированной проволоки, с коэффициентом теплопроводности l при 125 градусов С не более 0,047 Вт/(мК) Купл=1,0, плотность не менее 80 кг/м3 арматура d=70мм" Кол-во: 3