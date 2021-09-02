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    Главная / Торги / Продукция медицинского назначения для лабораторных исследований

    Продукция медицинского назначения для лабораторных исследований

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 06:0002.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584726Дата и время окончания срока приема заявок Продукция медицинского назначения для лабораторных исследований620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110584726

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    512/393-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Продукция медицинского назначения для лабораторных исследований

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.08.2021 12:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет НМЦ

    Проект договора

    Извещение

    32110584726_ПИ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-67

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Алиса Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продукция медицинского назначения для лабораторных исследований

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 06:00 GMT +302.09.2021 06:0002.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584726Дата и время окончания срока приема заявок Продукция медицинского назначения для лабораторных исследований620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 06:0002.09.2021 06:0002.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110584726Дата и время вскрытия заявок Продукция медицинского назначения для лабораторных исследований620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584726Подведение итогов не позднее Продукция медицинского назначения для лабораторных исследований620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукция медицинского назначения для лабораторных исследований

    Начальная цена

    3 155 298,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Турбинная,5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Товара производится Покупателем: 100% оплата в течение 30 календарных дней с даты поставки Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае, если сторона по договору (поставщик/подрядчик/исполнитель) является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оплата по договору (отдельному этапу договора) составляет не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора). В случае применения указанного пункта, иной срок оплаты, установленный Договором, не применяется.; Однократная закупка; Обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены в течение 30 календарных дней после заявки Покупателя. Окончательный срок поставки всего Товара 30.11.2022г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52.190

    Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.90

    Торговля оптовая неспециализированная

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1028419/name/6139816dc277c1.25010227

    09.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов для определения АЧТВ, высокочувствительный (TriniCLOT aPTT HS) [10x3 мл]"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Кальция хлорид, 0.025 М (TriniCLOT Calcium Chloride 0.025M) [10х10 мл]"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Набор реагентов для определения ПВ, Excel S-тромбопластин (TriniCLOT PT Excel S) [10х6 мл]"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Набор реагентов для определения тромбинового времени (TriniCLOT Thrombin Time) [10х1 мл]"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Плазма аттестованная, контроль 1 (TriniCHECK Control 1) [10x1 мл]"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Ленты тепловой и чернильной регистрации диаграммные для медицинских приборов и аппаратов ЛБД-"Комус" по ТУ 9398-008-42926065-2006: для ЭКГ, ЭЭГ, биохимических анализаторов, фетальных мониторов;"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Набор реагентов для определения фибриногена (TriniCLOT Fibrinogen Kit) [3х6 мл]"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Urine Proteins - белок в моче [4x20мл]"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль "Общий Анализ Мочи" [2х6x12 мл]"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Тест-полоски для определения крови, билирубина, уробилиногена, кетонов, белка, глюкозы, рН, нитритов, удельного веса, лейкоцитов, аскорбиновой кислоты (Combina 11S) [150 шт.]"

    Кол-во: 75

    "Позиция 11"

    "Набор реагентов для определения холестерина (Cholesterol liquicolor) [450 тестов]"

    Кол-во: 18

    "Позиция 12"

    "Набор реагентов для определения холестерина высокой плотности (HDL Cholesterol liquicolor) [360 тестов]"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Набор реагентов для определения холестерина низкой плотности (LDL Cholesterol liquicolor) [180 тестов]"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Набор реагентов для определения глюкозы, GOD-метод (Glucose liquicolor) [1260 тестов]"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Набор реагентов для определения прямого билирубина (Auto-Bilirubin-D liquicolor) [1050тестов]"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Набор реагентов для определения общего билирубина (Auto-Bilirubin-T liquicolor) [1050тестов]"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Набор реагентов для определения АЛТ (GPT (ALAT) liquiUV) [Буф.5х310 тес.; суб.5х310 тес.]"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Набор реагентов для определения АСТ (GOT (ASAT) liquiUV) [Буф.5х310 тес.; суб.5х310 тес.]"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Набор реагентов для определения триглицеридов (Triglycerides liquicolormono) [Монореаг. 3 фл. 210 тестов]"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы (Alkaline phosphatase liquicolor) [750 тестов]"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Набор реагентов для определения креатинина (Creatinine (Enzym) liquicolor) [1х275 тестов]"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Набор реагентов для определения альфа-Амилазы (Alpha-Amylase liquicolor) [780 тестов]"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Набор реагентов для определения мочевой кислоты, для автоанализаторов (Uric Acid liquicolor Plus) [1250тестов]"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Набор реагентов для определения общего белка (Protein Total liquicolor) [1260тестов]"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Набор реагентов для определения мочевины кинетическим методом (Urea liquiUV) [1250тестов]"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Набор реагентов для определения гамма-ГТ (Gamma Glutamil Transferase liquicolor) [750 тестов]"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Набор реагентов для определения железа (Iron TPTZ liquicolor) [2х180тестов]"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Набор растворов для очистки кювет (Cuvette Clean) [6х55 мл]"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Набор растворов для промывки зонда (Tip Cleaning kit) [2(4х20)мл]"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Материал контрольный многоуровневый "Ликвичек Контроль "Биохимия Мочи" [12x10 мл]"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Набор реагентов для определения ЛДГ модифицированным SCE методом (LDH SCE mod. LiquiUV) [360 тестов]"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Набор реагентов для определения липазы - Lipase liquicolor [200 тестов]"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Набор реагентов для определения ферритина - Ferritin [90 тестов]"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Набор калибраторов - Ferritin Calibrator [4х0.5 мл]"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Набор реагентов для определения антистрептолизина-О (ASO reagent kit) [210 тестов]"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Набор реагентов для определения ревматоидного фактора (RF reagent kit) [210 тестов]"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Набор калибраторов для определения ревматоидного фактора (RF standard) [2х3 мл]"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Набор реагентов для определения С-реактивного белка (CRP Reagent kit) [250 тестов]"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Набор калибраторов для определения С-реактивного белка (CRP Standard) [2х1 мл]"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Набор контрольных материалов - Turbidos [2x(2х3)мл]"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Набор контрольных материалов, норма (Serodos) [6х5 мл]"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Разбавитель изотонический (HC5L-Diluent) [20 л]"

    Кол-во: 30

    "Позиция 43"

    "Реагент лизирующий (HC5L-Lyse) [5 л]"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Реагент для анализа лейкоцитов и измерения концентрации гемоглобина (HC5L-Diff) [1 л]"

    Кол-во: 9

    "Позиция 45"

    "Набор диагностических реагентов DREW3-PAC к анализатору гематологическому DREW-3 [3 шт.]"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Комплект для обслуживания 12 месяцев для Humastar 600 до №8040 [1 компл.]"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Набор мультикалибраторов (Autocal) [4x5 мл]"

    Кол-во: 4

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