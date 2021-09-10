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    Главная / Торги / Поставка оборудования

    Поставка оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 06:0010.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584729Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110584729

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    563/352-А

    Наименование закупки

    Поставка оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    25.08.2021 12:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет НМЦ

    Проект договора

    Извещение

    Закупочная документация

    32110584729_ПИ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-67

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Алиса Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 06:00 GMT +310.09.2021 06:0010.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584729Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.09.2021 16:0017.09.2021 16:0017.09.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110584729Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка оборудования620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время проведения

    20.09.2021 10:0020.09.2021 10:0020.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110584729Дата и время проведения Поставка оборудования620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Подведение итогов не позднее

    20.09.2021 16:0020.09.2021 16:0020.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584729Подведение итогов не позднее Поставка оборудования620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.09.202120.09.2021 16:0020.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584729Подведение итогов не позднее Поставка оборудования620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования

    Начальная цена

    1 390 782,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия и сроки оплаты: в размере стоимости поставленного оборудования по Договору в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки продукции на склад грузополучателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.; Однократная закупка; Все обязательства Поставщика по поставке товара, должны быть исполнены в течение 50 (Пятидесяти) рабочих дней с даты заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    26.51.45.190

    Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1032317/name/6140744c688905.24340890

    14.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Калибратор-измеритель унифицированных сигналов прецизионные "ЭЛЕМЕР-ИКСУ-2012""

    Кол-во: 1

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