Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Предусмотрен аванс; 1.Условия оплаты: 1.1. Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика первый авансовый платеж в размере 50% от стоимости оборудования в размере _______________ (______________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% - ________________ рублей в течение 20 (двадцати) дней c даты подписания договора и получения счета на оплату, при предоставлении Покупателю безотзывной банковской гарантии. Оригинал безотзывной банковской гарантии на первый авансовый платеж предоставляется Поставщиком в адрес Покупателя в течение 20 (двадцати) банковских дней от даты подписания договора на срок равный сроку поставки плюс 60(шестьдесят) рабочих дней. Обеспечение возврата аванса по выбору поставщика так же может быть предоставлено в виде обеспечительного платежа в размере 50% от стоимости оборудования, который перечисляется на р/счет Покупателя. Реквизиты расчетного счета ПАО «МЗИК»: р/сч 40702810316110101593, к/сч 30101810500000000674, БИК 046577674, Уральский банк ПАО Сбербанк». Назначение платежа: Перечисление денежных средств Покупателю (ПАО «МЗИК») - обеспечительный платеж по договору на поставку оборудования, проведение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию. Возврат обеспечительного платежа производится путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика в течение 60(шестидесяти) рабочих дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования и предоставления отгрузочных документов. 1.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат аванса по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса по Договору на тех же условиях и в том же размере. 1.3. Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика сумму в размере 50% от стоимости оборудования в размере ___________________ (_________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% - ________________________ рублей в течение 10 (десяти) дней с момента перехода права собственности на Оборудование от Поставщика к Покупателю согласно п.п. 7.4. настоящего Договора. 1.4. Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика сумму в размере 100% стоимости работ в размере __________ (_____________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% - _____________________________ рублей, в течение 10-ти календарных дней со дня подписания «Акта выполненных работ».; однократно; Все обязательства Поставщика по поставке оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию должны быть исполнены в соответствии с п. 15.1, 15.2. договора. Досрочная поставка оборудования разрешается с согласия Покупателя.