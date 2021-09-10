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    Главная / Торги / Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию

    Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.09.2021 06:0010.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584711Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110584711

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    535/63-А

    Наименование закупки

    Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    25.08.2021 12:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет НМЦ

    Проект договора

    Извещение

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.09.2021 06:00 GMT +310.09.2021 06:0010.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584711Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.09.2021 16:0023.09.2021 16:0023.09.2021 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110584711Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время проведения

    24.09.2021 10:0024.09.2021 10:0024.09.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110584711Дата и время проведения Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2021 16:0024.09.2021 16:0024.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584711Подведение итогов не позднее Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.202124.09.2021 16:0024.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584711Подведение итогов не позднее Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию

    Начальная цена

    5 670 419,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    в соответсвии с закупочной документацией

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    8 КОМПЛ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предусмотрен аванс; 1.Условия оплаты: 1.1. Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика первый авансовый платеж в размере 50% от стоимости оборудования в размере _______________ (______________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% - ________________ рублей в течение 20 (двадцати) дней c даты подписания договора и получения счета на оплату, при предоставлении Покупателю безотзывной банковской гарантии. Оригинал безотзывной банковской гарантии на первый авансовый платеж предоставляется Поставщиком в адрес Покупателя в течение 20 (двадцати) банковских дней от даты подписания договора на срок равный сроку поставки плюс 60(шестьдесят) рабочих дней. Обеспечение возврата аванса по выбору поставщика так же может быть предоставлено в виде обеспечительного платежа в размере 50% от стоимости оборудования, который перечисляется на р/счет Покупателя. Реквизиты расчетного счета ПАО «МЗИК»: р/сч 40702810316110101593, к/сч 30101810500000000674, БИК 046577674, Уральский банк ПАО Сбербанк». Назначение платежа: Перечисление денежных средств Покупателю (ПАО «МЗИК») - обеспечительный платеж по договору на поставку оборудования, проведение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию. Возврат обеспечительного платежа производится путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика в течение 60(шестидесяти) рабочих дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования и предоставления отгрузочных документов. 1.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат аванса по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса по Договору на тех же условиях и в том же размере. 1.3. Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика сумму в размере 50% от стоимости оборудования в размере ___________________ (_________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 20% - ________________________ рублей в течение 10 (десяти) дней с момента перехода права собственности на Оборудование от Поставщика к Покупателю согласно п.п. 7.4. настоящего Договора. 1.4. Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика сумму в размере 100% стоимости работ в размере __________ (_____________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% - _____________________________ рублей, в течение 10-ти календарных дней со дня подписания «Акта выполненных работ».; однократно; Все обязательства Поставщика по поставке оборудования, выполнение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию должны быть исполнены в соответствии с п. 15.1, 15.2. договора. Досрочная поставка оборудования разрешается с согласия Покупателя.
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    28.22.14.121

    Краны мостовые электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран мостовой электрический однобалочный подвесной управление с пола г/п 0,5 т, пролет 3 м (цех 7 корп. 70И)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Комплекс работ по вводу оборудования в эксплуатацию (монтажные, пусконаладочные работы, инструктаж персонала)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Кран консольный электрический управление с пола г/п 250 кг (цех 37 корп. 9)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Комплекс работ по вводу оборудования в эксплуатацию (монтажные, пусконаладочные работы, инструктаж персонала)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Кран консольный электрический управление с пола г/п 1 т, (замена П-207) цех 38"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Комплекс работ по вводу оборудования в эксплуатацию (монтажные, пусконаладочные работы, инструктаж персонала)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Кран консольный электрический управление с пола г/п 1 т, (цех 78 корп. 12)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Комплекс работ по вводу оборудования в эксплуатацию (монтажные, пусконаладочные работы, инструктаж персонала)"

    Кол-во: 1

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