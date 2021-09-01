Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1 Условия и сроки оплаты: Оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента поставки товара (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, Сертификат соответствия) денежными средствами на расчетный счет поставщика; Однократная закупка; 3 Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены в течении 70 (семьдесят) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. Досрочная поставка разрешается с согласия Покупателя