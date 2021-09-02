Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1 Условия и сроки оплаты: оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки товара (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, Сертификат соответствия) денежными средствами на расчетный счет поставщика. Все расчёты по договору производятся в рублях по курсу евро установленному ЦБ РФ на дату платежа. 1.1 В случае если Поставщик, является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г №209-ФЗ развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поставки товара (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, Сертификат соответствия) денежными средствами на расчетный счет поставщика. Все расчёты по договору производятся в рублях по курсу евро установленному ЦБ РФ на дату платежа.; Однократная закупка; 3. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены в течении 70 (семьдесят) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. Досрочная поставка разрешается с согласия Покупателя.