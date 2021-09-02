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    Главная / Торги / Приобретение электрической цепной тали

    Приобретение электрической цепной тали

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 06:0002.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584703Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение электрической цепной тали620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110584703

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    538/63-ЗКЦ

    Наименование закупки

    Приобретение электрической цепной тали

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.08.2021 12:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Извещение

    Расчет НМЦ

    32110584703_ИП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение электрической цепной тали

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.09.2021 06:00 GMT +302.09.2021 06:0002.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110584703Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение электрической цепной тали620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Дата и время вскрытия заявок

    02.09.2021 06:0002.09.2021 06:0002.09.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110584703Дата и время вскрытия заявок Приобретение электрической цепной тали620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.202108.09.2021 16:0008.09.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110584703Подведение итогов не позднее Приобретение электрической цепной тали620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение электрической цепной тали

    Начальная цена

    7 000,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 ШТ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1 Условия и сроки оплаты: оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки товара (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, Сертификат соответствия) денежными средствами на расчетный счет поставщика. Все расчёты по договору производятся в рублях по курсу евро установленному ЦБ РФ на дату платежа. 1.1 В случае если Поставщик, является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г №209-ФЗ развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», оплата в размере 100,00% от стоимости поставленного товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента поставки товара (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, Сертификат соответствия) денежными средствами на расчетный счет поставщика. Все расчёты по договору производятся в рублях по курсу евро установленному ЦБ РФ на дату платежа.; Однократная закупка; 3. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены в течении 70 (семьдесят) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. Досрочная поставка разрешается с согласия Покупателя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    28.22.11.113

    Тали электрические цепные

    Классификатор ОКВЭД2

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1027816/name/61389149f3d6b6.15844888

    08.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Передвижная электрическая цепная таль HADEF 66/04 AKE410"

    Кол-во: 1

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