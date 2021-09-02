Поставка двигателя ЗМЗ-409061.1000400 с генератором 32112.3771000 (110 А) ОАО "БАТЭ"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата товара производится Покупателем денежными средствами на расчетный счет Поставщика в размере 100% в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента перехода права собственности на Товар и выставления счета-фактуры.; 10.11.2021-22.12.2021; Сроки и объемы партий поставки Товара - в соответствии с графиком, указанным в табличной части Спецификации № 1 к Проекту договора. Все обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю в полном объеме должны быть исполнены до 22.12.2021 включительно.